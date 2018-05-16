"كهرباء الشارقة" تفوز بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية

الشارقة 24:

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية فئة تطوير الإنتاجية التقنية بنظم المعلومات الجغرافية، تقديراً لجهودها المتميزة وإنجازها الخاص في تطبيق التكنولوجيا المكانية، وذلك خلال الحفل الذي نظمته شركة أيسر، حيث فازت الهيئة بهذه الجائزة العالمية تقديراً لجهودها في الاستخدام المبتكر لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في جميع مجالات عملها سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز حيث تم اختيار الهيئة من بين عدد كبير من الجهات المشاركة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تحرص على تطوير وتنفيذ تطبيقات وبرامج نظم المعلومات الجغرافية حسب أحدث المعايير العالمية في هذا المجال والوفاء بمتطلباتها وبرامجها التطويرية كما تحرص على متابعة أحدث الممارسات العالمية للاستفادة منها في إنشاء بنية تحتية حديثة تتسم بالكفاءة لتدعيم الإدارات والأقسام المختلفة في الهيئة .

وأشار الليم أنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه ورعايته وتشجيعه لمشروعات تطوير مجالات العمل المختلفة بالهيئة تم التركيز على استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحسين إدارة العمليات، ورفع مستوى البنية التحتية والخدمات والمعلومات وصنع القرار، موضحاً أن الهيئة أدركت أهمية نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها واستمرارية تطويرها وتعيين الكفاءات المناسبة لإدارتها.

وأوضح الليم أن فوز الهيئة بهذه الجائزة يؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة لتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

تسلمت الجائزة المهندسة إيمان الخيال الرئيس التنفيذي للمعلومات ومدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال وفريق عمل قسم نظم المعلومات الجغرافية في احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة حضره عدد كبير من المتخصصين والمشاركين.

وأوضحت المهندسة إيمان الخيال أن قسم نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة يعمل على إدارة المعلومات والمحافظة عليها لاستخدامها بفعالية دقيقة وموثوق بها، وبما يتناسب مع طبيعة البيانات الجغرافية المكانية، كما يعمل على التنسيق بين مختلف الإدارات والأقسام وتقديم الدعم الإداري والاستراتيجي للمشاريع والبرامج بما يتناسب مع الحفاظ على المعارف والمهارات اللازمة لإدارة تلك البيانات وتحليلها وسهولة التصفح والحصول على البيانات.

وأكدت أن استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة ساهم في تحسين التخطيط المستقبلي للمشاريع وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات والتي ساهمت في تطوير سير وإجراءات العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.