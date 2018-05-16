ضمن البيئة التعليمية الآمنة

"أولياء أمور دبا الحصن " يقدم "حلولاً لمشكلة التنمر"

  • الأربعاء 16, مايو 2018 في 11:30 ص
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بحثا عن حلول جذرية لمشكلة التنمر وإيجاد بيئة تعليمية آمنة، قدم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات لدبا الحصن ورقة عمل عن التنمر بالورشة التشاورية الثانية لأولياء الأمور نطاق د 1 قدمها الأستاذ محمد راشد رشود.
الشارقة 24:
 
شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات لدبا الحصن بورقة عمل عن التنمر في الورشة التشاورية الثانية لأولياء أمور مدارس نطاق د 1 تحت شعار " ثقافتي تبني ... وطن يزدهر" قدمها الأستاذ محمد راشد رشود رئيس المجلس.
 
تطرق الأستاذ إلى عدة محاور في ورقته، شملت أشكال التنمر وعلاماته، التي تؤكد على سلوك الطفل العدواني، وتوعية الأسر بهذه الظاهرة، ودور الأسرة حيال علامات التنمر إن وجدت بين أبنائها، وكيفية الوقاية منه.
 
وأكد رشود من خلال الورقة على محور الوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، وخلصت الورقة إلى عدة توصيات، تم رفعها للجهات المسؤولة في التربية لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها. 
 
حضر جلسة النقاش وداد الشحي مديرة نطاق مدارس د 1، ومديرو، ومديرات مدارس النطاق ومجموعة من الآباء والأمهات والطلبة والطالبات.