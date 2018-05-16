"أولياء أمور دبا الحصن " يقدم "حلولاً لمشكلة التنمر"

الشارقة 24:

شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات لدبا الحصن بورقة عمل عن التنمر في الورشة التشاورية الثانية لأولياء أمور مدارس نطاق د 1 تحت شعار " ثقافتي تبني ... وطن يزدهر" قدمها الأستاذ محمد راشد رشود رئيس المجلس.

تطرق الأستاذ إلى عدة محاور في ورقته، شملت أشكال التنمر وعلاماته، التي تؤكد على سلوك الطفل العدواني، وتوعية الأسر بهذه الظاهرة، ودور الأسرة حيال علامات التنمر إن وجدت بين أبنائها، وكيفية الوقاية منه.

وأكد رشود من خلال الورقة على محور الوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، وخلصت الورقة إلى عدة توصيات، تم رفعها للجهات المسؤولة في التربية لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

حضر جلسة النقاش وداد الشحي مديرة نطاق مدارس د 1، ومديرو، ومديرات مدارس النطاق ومجموعة من الآباء والأمهات والطلبة والطالبات.