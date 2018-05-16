"مرصد الشارقة" يرصد عبور "محطة الفضاء" ظاهرياً أمام الشمس

الشارقة 24 – وام:

قال مرصد الشارقة الفلكي، التابع لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إنه رصد عبور محطة الفضاء الدولية ظاهرياً أمام قرص الشمس، وذلك الساعة 06:38 من صباح اليوم الثلاثاء.

واستغرق العبور الظاهري للمحطة أمام قرص الشمس مدة لا تتجاوز الثانيتين وكانت الشمس على ارتفاع 13 درجة فوق الأفق ذلك الوقت، وتبعد المحطة عن موقع الرصد في الشارقة مسافة 1280 كم.

يذكر أن محطة الفضاء الدولية - وهي أكبر جسم صناعي بناه الإنسان - وضعت في مدارها عام 1998 ويرتفع زهاء 400 كم عن سطح البحر، ويدور حول الأرض قرابة 16 دورة خلال اليوم الأرضي 24 ساعة وتبلغ مساحتها 73 متر في 108 أمتار.

ويعتبر مرور محطة الفضاء الدولية الظاهري أمام قرص الشمس أو أمام قرص القمر، من المشاهد النادرة في موقع ما والتي يترقبها الفلكيون لالتقاط صور لها.