بلدية البطائح تحتفل بحصولها على 5 شهادات آيزو

الشارقة 24:

في سابقة هي الأولى من نوعها، كأول جهاز بلدي على مستوى إمارة الشارقة، حصلت بلدية البطائح على 5 شهادات آيزو مجتمعة، من المنظمة العالمية لمعايير ومواصفات أنظمة الجودة، في مجالات إدارة الجودة الشاملة 9001/2015، وإدارة البيئة 1400/2015، والصحة العامة والسلامة المهنية OHSAS18001/2007، وسلامة الغذاء 22000/2005، وإدارة المخاطر 31000/2009.

ووسط أجواء مفعمة بالفرح، وبحضور سعادة سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة سلطان محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، وسعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، احتفلت البلدية بهذا الإنجاز المميز.

وثمن سعادة سالم محمد النقبي، جهود بلدية البطائح لاستكمال منظومة العمل الإداري، ونظم إدارة الجودة الشاملة بحصولها على 5 شهادات آيزو، ما يمثل إنجازاً إدارياً وتنظيمياً في مجال استيفاء معايير وضوابط إدارة الجودة، متمنياً المزيد من النجاح والتميز لخدمة الإمارة، مشيداً بالتعاون القائم بين مختلف الجهات لتحقيق هذا الإنجاز.

بدوره، أعرب سعادة محمد عبد الله بن حليس عن سعادته الغامرة، بما حققته بلدية البطائح من إنجاز غير مسبوق، موجهاً شكره إلى كافة موظفي البلدية، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

من جهته، توجه عبيد سعيد الطنيجي بالشكر إلى سعادة سالم محمد النقبي، على تواصله المستمر، ومتابعته لشؤون العمل البلدي في بلدية البطائح، مثمناً دور منظومة العمل المشترك في خدمة إمارة الشارقة.

كما شكر الطنيجي، كافة الموظفين والعاملين في بلدية البطائح، لتحقيقهم هذا الإنجاز الفريد.