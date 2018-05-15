مجلس ضاحية مغيدر ينظم "زايد واستشراف المستقبل"

الشارقة 24:

في إطار فعاليات عام زايد نظم مجلس ضاحية مغيدر بمقره في مدينة الشارقة والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، محاضرة بعنوان "زايد واستشراف المستقبل" قدمها المدرب الدولي عبد الله لشكري.

وجرى تنظيمها في إطار حرص مجلس الضاحية على إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تأسيس وبناء ونهضة دولة الإمارات.

حضر المحاضرة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وعبد الرحمن بن كامل الشامسي رئيس مجلس ضاحية مغيدر، بجانب حضور أعضاء مجلس الضاحية وعبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس والعديد من أهالي ضاحية مغيدر في مدينة الشارقة، والكوادر العاملة في الدائرة والمجلس.

وفي بداية المحاضرة أكد المدرب الدولي الإماراتي عبد الله لشكري في تناوله لعنوان المحاضرة "زايد واستشراف المستقبل" أن دولة الإمارات وبمتابعة حثيثة من قيادة الدولة أصبحت تستعرض بمبادراتها الرائدة ثمرة ما غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تأسيس الدولة وبناء نهضتها التي ما زالت تشهد تطوراً وازدهاراً حتى باتت الإمارات المثال الذي يحتذى لمختلف الدول التي تسعى لتحقيق التقدم.

واستعرض المحاضر العديد من مفاهيم استشراف المستقبل وكيف استشرف القائد المؤسس المستقبل والتحديات التي واجهت القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وكيف تغلب عليها.

وقدم المحاضر عبد الله لشكري قصصاً واقعيه للاستشراف ودولة الإمارات كنموذج كما وتطرق إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مدرسة زايد واستشراف المستقبل والنتائج الواقعية لتلك الرؤية.

وفي نهاية المحاضرة، قام خميس بن سالم السويدي يرافقه عبد الله بن كامل الشامسي وأعضاء مجلس الضاحية بتكريم المحاضر والإشادة بجهوده وما قدمه من محاور قيمة.