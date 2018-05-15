"أشغال الشارقة" تنجز ممشى مطاطياً للسيدات في حديقة "عائشة داوود"

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة ممشى ومضمار جري وأعمدة إنارة في حديقة عائشة داوود المخصصة للنساء والأطفال بالمديفي في مدينة خورفكان أمام ممارسات الرياضة، الممشى مزود بأفضل المعايير الصحية والبيئية التي تخلق تجربة رياضية مميزة وفق أرقى معايير الاستدامة المتناسقة والتي جعلت الشارقة عاصمة صحية في المنطقة وصديقة للطفل.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة: يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير البيئة الصحية لممارسة النشاط الرياضي وزيادة الرقع الرياضية بكافة الأحياء مع توفير كافة سبل الراحة بها لتكون بيئة رياضية محفزة، تحقق أنماطاً صحية.

ويقع المشروع ضمن خطة الدائرة التنموية الملبية لاحتياجات المجالس البلدية، وتبلغ مساحة الحديقة نحو 46 ألف متر مربع، وتوّفر بما تضمه من أشجار ووسائل الراحة اللازمة لخدمة الزائرين من مسجد وكافتيريا ودورات مياه وبعض الألعاب للأطفال أجواء من الترفيه والمتعة والتسلية والفائدة لأهالي المنطقة.

وبعد إضافة الممشى وإنارة الحديقة بحلة جديدة ستحظى قاطنات منطقة المديفي والمناطق المحيطة وزوار منطقة المديفي بنمط حضاري جديد يعزز الترفيه والرياضة.

واستخدمت في الممشى المواد بمعايير عالمية ذات مواصفات مطاطية تساعد على امتصاص قوة التأثير المعاكس لحركة المشي والجري مع وجود أعمدة إنارة تجميلية تحيط بالممشى.

وقال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع يتكون المشروع من ممر مطاطي لممارسي رياضة المشي يحيط بالحديقة بطول 750 متراً وعلى عرض 3 أمتار إلى جانب استخدام أعمدة إنارة ذات مظهر حضاري، صديقة للبيئة، تنسجم مع المظهر العام للحديقة، وتستخدم تقنية LED لتوفر الطاقة ويصل عددها إلى 111 عموداً، كما شملت الأعمال الانترلوك على جانبي الممشى على مساحة 1500متر مربع.

كذلك تم صيانة جميع أعمدة الإنارة القديمة بالحديقة، بالإضافة إلى توريد وتركيب 6 أعمدة إنارة ديكورية تعمل بنظام السولار (الطاقة الشمسية) بمدخل الحديقة بارتفاع 6 أمتار، كما تم توريد وتركيب 10 أعمدة إنارة لمناطق الألعاب الخاصة بالأطفال وبارتفاع 10 أمتار.

وتخفض مصابيح الإنارة الجديدة الاستهلاك بنسبة تزيد عن 40%، وقد قامت الدائرة بتركيب مؤقتات زمنية لجميع أعمدة الإنارة لكي يتم فتح وغلق الطاقة بأوقات تناسب عمل الحديقة صيفاً وشتاء، كما تساهم في تخفيض تكاليف الصيانة السنوية للإنارة لا سيما أن العمر الافتراضي للمصابيح الجديدة أطول بكثير من المصابيح العادية.

وأكد بن يعروف أن الدائرة استخدمت مواد صديقة للبيئة في الممشى المطاطي، منتجة بأسلوب التجميد وإعادة تدوير الإطارات القديمة إلى مطاط مفتت، وأن الدائرة اتخذت سياسة مدروسة في إطار حرصها على إنجاز هذه المشاريع، باعتماد نوعية المواد المستخدمة في إنشاء المضمار وتوافقها مع المعايير القياسية التي تلائم بيئة المنطقة، حرصاً على سلامة ممارسي رياضة المشي.

إلى ذلك، قالت المهندسة موزة الزعابي رئيس الشعبة الفنية في فرع خورفكان إن الدائرة انتهت العام الماضي من إنشاء خمس حدائق أحياء هي حديقة الحياوة واحد التي تحتوي على ممشى مطاطي داخلي والحياوة 3 والقادسية واليرموك وحطين والتي تضم أيضا ممشى مطاطياً داخلياً، كذلك انتهت الدائرة من إنارة حديقة المطلاع.