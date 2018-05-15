شرطة الشارقة تنظم محاضرة توعوية مرورية

الشارقة 24:

في إطار تحقيق أهداف شرطة الشارقة المتواصلة والمتجددة في تحسين السلامة المرورية، وتعزيزاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمناً، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة معهد تدريب الشرطة، محاضرة توعوية لسائقي شركة أبوظبي الوطنية للفنادق العاملين بإمارة الشارقة.

وتهدف المحاضرة التي ألقاها الملازم أول علي صالح الحمادي مدير وحدة النقاط المرورية بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، إلى تنوير السائقين بقوانين السير والمرور ورفع الوعي بالثقافة المرورية لديهم، من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتقليل نسبة الحوادث على الطرقات.

في ختام المحاضرة، حث الملازم أول الحمادي السائقين على عدم الإسراع عند القيادة وترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات، والالتزام بقواعد السير والمرور والمراقبة الجيدة لحركة الطريق، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.