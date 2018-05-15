نائب قائد عام شرطة الشارقة يستقبل الشيخ عبد العزيز النعيمي

الشارقة 24:

استقبل سعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه، الثلاثاء، سعادة الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي مدير مؤسسة الإحسان الخيرية، بحضور العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير إدارة العمليات المركزية بالإنابة، والعقيد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة.

رحب العميد بن عامر بالشيخ النعيمي مثمناً الدور الإيجابي الذي تلعبه مؤسسة الإحسان في خدمة شرائح متعددة من المجتمع في مختلف المواقع داخل وخارج الدولة.

وأكد أن الزيارة تأتي من أجل التنسيق والتعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة الإحسان الخيرية، بما يعود على المجتمع بكل بخير، خاصة ونحن نستنشق نفحات شهر رمضان الفضيل.

من جانبه، شكر الشيخ النعيمي العميد بن عامر، مشيداً بالدور الفاعل والمقدر لشرطة الشارقة في تواصلها الدائم مع أفراد المجتمع المدني من خلال دعمها اللا محدود الذي تقدمه في مختلف المناسبات، والأنشطة المجتمعية، مبدياً سعادته بالتعاون المثمر دائماً مع شرطة الشارقة.