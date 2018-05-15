المنتدى الإسلامي بالشارقة يستضيف إسماعيل العيساوي

الشارقة 24:

استضاف المنتدى الإسلامي بالشارقة أ.د إسماعيل كاظم العيساوي رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة في جامعة الشارقة، في دورة متخصصة بعنوان "الفقه الإسلامي"، والتي نفذت تزامناً مع التحضيرات المتواصلة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر المنتدى في منطقة سمنان بالشارقة.

وتواصلت الدورة على مدى أربعة أيام، وقدمت في محاورها شرحاً لكتاب "دليل الطالب لنيل المطالب"، ويتبوأ الكتاب منزلة عالية لدى فقهاء الحنابلة، وهو سراج يقتدى به في المسائل الشرعية، ويتناغم مع توجهات المنتدى الثقافية، في تأصيل العلوم الشرعية وتقريبها لطلبتها والباحثين فيها.