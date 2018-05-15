جميلة القاسمي تطلع على إنجازات "الشارقة للتمكين الاجتماعي"

الشارقة 24:

اطلعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على ما حققته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي من إنجازات في العام المنصرم، خلال زيارة تفقدية للمؤسسة، بحضور منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

تم خلال الزيارة مناقشة أهم الخدمات والبرامج التي تم تقديمها لأيتام إمارة الشارقة وأوصيائهم في 2017 والآليات التي تم اتباعها وتطبيقها وحصيلة نجاحاتها، التي عززت بذكر أهم الأعداد والإحصائيات التي حققت في جميع أوجه التمكين المقدمة كالبرامج التربوية، والأكاديمية، والمهنية، والنفسية والتربوية والاقتصادية، كما تم تسليط الضوء على أهم المشاريع المستحدثة للعام 2017، وكافة الإنجازات التي حققت على الصعيد الداخلي والخارجي.

كما تم استعراض تحليلات الدخل المالي، والإشارة للتطلعات المستقبلية، وبحث العديد من البرامج والمشاريع المدرجة على جدول الأعمال، مع الوقوف على خطط الإدارات، وآليات التطبيق، ومنهجية المتابعة، كما كشف التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2017، عن الحصيلة التنفيذية للخطة الاستراتيجية للمؤسسة، بما فيها الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها من الأيتام وأوصيائهم.

وقد تابعت المؤسسة تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تم استحداثها مؤخراً لعملها خلال الخمسية القادمة، تحقيقاً لرؤى التطور ومواكبة لتطلعات القيادة الحكيمة في الإمارة، في وضع مناهج واستراتيجيات تخدم الأيتام والأوصياء وتعنى بشؤونهم، من منطلق رؤية المؤسسة التي تترجم مقاصد خدماتها (بيئة متميزة لإطلاق طاقات الأيتام ليصبحوا قادة)، منتهجة تقديم رعاية شاملة لأسر الأيتام في مختلف أوجه التمكين المقدمة.

وتناول التقرير الإنجازات النوعية التي حققتها المؤسسة خلال العام المنصرم على صعيد إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة والحملات والمعارض النوعية ولا سيما في المواسم كالأعياد ورمضان، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة وتعزيز نجاحاتها لمصلحة المستفيدين في مجالات التمكين المختلفة.

وقالت الشيخة جميلة القاسمي: "حققت المؤسسة صورة مشرفة لمسيرة عملها عبر إنجازاتها التي أبرزت الرؤية الطموحة التي رسمتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عند تأسيس مؤسسة تخصصية تعنى بشؤون الأيتام على أرض الشارقة، كما تميّزت المؤسسة بشمولية خدمتها ورعايتها وجهودها التي كشفت عن توجهاتها نحو الاهتمام بالأيتام من جوانب متنوعة، والسعي نحو تأمين رعاية مميزة لهم، وضمان تمكينهم من خلال برامجها وأنشطتها المبتكرة التي تلامس احتياجات المنتسبين للمؤسسة".

من جانبها، قالت منى بن هده السويدي: "قطعت المؤسسة شوطاً ناجحاً في منظومة عمل متكاملة قائمة على الفكر والإبداع والرؤية المستقبلية للابن اليتيم والمحفوفة برؤية متميزة قائمة على العطاء والتمكين مكرسة برامجها وأنشطتها للبُعد الإنساني والاجتماعي والنفسي والتربوي ولكل أوجه الدعم للأيتام، مجسدة فلسفتها في رعاية وكفالة أبنائها الأيتام، انسجاماً مع قيم التكافل والترابط الاجتماعي التي زرعها فينا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إلى المتابعة الحثيثة من قبل الشيخة جميلة القاسمي".

واطلعت الشيخة جميلة القاسمي على التقرير السنوي لعام 2017 الذي كشف عن ارتفاع نسبة الأيتام المستفيدين من خدمات المؤسسة عن عام 2016، فقد بلغ عدد الأبناء الذين تم تمكينهم منذ إنشاء المؤسسة في 2002 وحتى نهاية العام 2017 (1225)، في حين بلغ عدد الأيتام الذين تم تمكينهم خلال عام 2017 (63) يتيماً.

فيما بلغ إجمالي عدد الأسر المنتسبة للمؤسسة في 2017 (932) أسرة في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية بما يعادل 2344 يتيماً.