"وفر" ينظم فعالية "خصومات أكثر" للجهات الجديدة المشاركة

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، متمثلة في برنامج وفر لخصومات موظفي حكومة الشارقة، فعالية ترويجية تحت عنوان "خصومات أكثر مع وفر"، للإعلان عن الجهات الجديدة المنضمة للبرنامج، الثلاثاء 15 مايو 2018م .

وأقيمت الفعالية في مقر الدائرة باللية، وشارك فيها 8 جهات منضمة حديثاً للبرنامج وهي: مستشفى عجمان التخصصي العام، ومركز الدليل الطبي، ومركز بسمة الحياة الطبي، وشركة ليبرتي للسيارات ذ.م.م-"كاديلاك"، وشركة السيراميك العامة – الشارقة، وفندق ومنتجع رويال ريزيدنس، وFruit Shop لبيع الوجبات الخفيفة والعصائر الطازجة، كما تواجد في الفعالية كافيه 101.

وقامت الجهات المشاركة خلال الفعالية، بإطلاع الموظفين على قوائم الخدمات والعروض المقدمة من قبلهم، والرد على جميع الاستفسارات ذات الصلة، وأقيمت الفعالية بهدف تعريف الموظفين بالجهات الجديدة المندرجة في البرنامج، وتوسيع نطاق المعرفة لديهم بمزاياها وعروضها وخصوماتها المقدمة.