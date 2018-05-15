شرطة الشارقة تطلق حملة لمكافحة التسول خلال رمضان

الشارقة 24:

ضمن مبادراتها للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، ومكافحتها، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، حملة توعوية لمكافحة ظاهرة التسول ،خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار "كافح التسول وساعد من يستحق"، بهدف التوعية، وتعريف الجمهور، بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة البغيضة.

وصرح العقيد عارف حسن بن هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تنفيذاً لمبادرات وزارة الداخلية، واستكمالاً للحملات التي تطلقها شرطة الشارقة للحد من الظواهر السلبية، بما فيها ظاهرة التسول، التي تتزايد خلال شهر رمضان المبارك، من خلال انتشار المتسولين في الأماكن السكنية وأمام المساجد وفي الأسواق العامة، وغيرها، والذين تقف وارءهم جماعات منظمة، تستهدف جمع الأموال عن طريق جلب المستولين إلى الدولة، وإدارة هذا النشاط، مستغلة عطف أفراد المجتمع ورغبتهم في فعل الخير .