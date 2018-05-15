حاكم الشارقة يدشن حملة "بناء مسجد 2" بتبرع سخي بقيمة 2.7 مليون درهم

الشارقة 24:

تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام، المرحلة الثانية من حملة "بناء مسجد"، عبر برنامج "الخط المباشر"، الذي يبثه أثير إذاعة الشارقة وقناة الشارقة، بهدف بناء 14 مسجداً وجامعاً في عدد من مناطق الإمارة.

ودشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حملة التبرع من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الإثنين، أعلن فيها عن تبرعه بمبلغ مليونين و714 ألف درهم، ووصلت قيمة التبرعات من جمهور البرنامج والمؤسسات الحكومية إلى أكثر من 35 مليون درهم، خلال اليوم الأول من الحملة، وستستمر الحملة في استلام التبرعات عبر الرسائل النصية القصيرة لمدة أسبوعين.

ويسعى المشروع لبناء 14 مسجداً في مختلف مناطق الإمارة، تتضمن سبعة مساجد فروض، وسبعة جوامع، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 48.5 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 260 و1300 مصلٍ، وبعددٍ إجمالي يصل إلى نحو 9,000 مصلٍ.

وتشمل المناطق التي تعتزم الدائرة بناء المساجد والجوامع فيها، كلاً من، منطقة السيوح 7 حيث تنوي الدائرة بناء مسجدٍ بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 300 مصلٍ، وبكلفة تبلغ 2.2 مليون درهم تقريباً، ومسجدٍ في منطقة حوشي بكلفة 1.5 مليون درهم، ويتسع لنحو 260 مصلٍ، وجامع في منطقة الخان، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 مصلٍ وبكلفة تبلغ 3 ملايين درهم.

كما تضم المناطق، منطقة كلباء "المربع 19" حيث تنوي الدائرة تشييد مسجد يتسع لنحو 300 مصلٍ، بكلفة تصل إلى 2.2 مليون درهم، ومنطقة الرحمانية 6 حيث يتسع المسجد لنحو 300 مصلٍ بكلفة 2.2 مليون درهم، بالإضافة إلى منطقة السيوح 9، بكلفة 2.2 مليون درهم، وبسعةٍ تصل إلى 300 مصلٍ.

وتضم كذلك منطقة السيوح 13 لبناء مسجد بطاقة استيعابية تقدر بنحو 300 مصلٍ، وكلفة تبلغ 2.2 مليون درهم، وكذلك مسجد في منطقة الرفاعة يتسع لـ 260 مصلٍ، بتكلفة 1.5 مليون درهم، وجامع في النهدة، تصل طاقته الاستيعابية إلى 1000 مصلٍ، وبمبلغ يقدر بـ 5 ملايين درهم.

وتشمل الحملة منطقة الصجعة، التي سيبنى فيها جامع يتسع لـ 1300 مصلٍ، بكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين درهم، وجامع في منطقة الرحمانية 10 بتكلفة 4.5 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 600 مصلٍ، بالإضافة إلى جامع في منطقة السيوح 5 يتسع لـ 1300 مصلٍ، وتصل كلفته الإجمالية إلى 7 ملايين درهم، وجامع في الصناعية 10 بمبلغ يصل إلى 5 ملايين درهم، ويتسع لـ 1000 مصلٍ، وجامع ثان في منطقة الصجعة يستوعب ما يقارب 1300 مصلٍ وبكلفة إجمالية قدرت بـ 5 ملايين درهم.

وصرح محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام: "يقدم لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كل يوم صورة جديدة من صور العطاء والبذل، مؤكداً على متابعته الحثيثية ودعمه الدائم لمجمل المبادرات والأنشطة الإنسانية والخيرية في الإمارة".

وأضاف خلف: "أثبتت المرحلة الأولى من حملة بناء المساجد لمستمعي برنامج الخط المباشر، نجاحها مستندة إلى قيم تقوم على العطاء وعمل الخير، والتي باتت ثقافة راسخة في مجتمعنا، يجتمع على تنفيذها الأفراد والمؤسسات، ويعكس التعاون القائم بين دائرة الشؤون الإسلامية، ومؤسسة الشارقة للإعلام، عبر برنامج الخط المباشر، مدى التلاحم المؤسسي ليس في الأعمال الإنسانية فحسب، بل وفي شتى المجالات التي من شأنها الارتقاء بمجتمعنا".

وبدوره صرح سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة: "أطلقنا هذه الحملة المشتركة لبناء ودعم المساجد، وتلك الأفكار لم تأت من فراغ، بل ألهمنا إياها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يحرص على دعم المساجد والاهتمام بها والعاملين فيها، فقد سبقنا سموه لتلك الأعمال الطيبة، ونحن خلفه نبني ونعمر المساجد لتبقى الشارقة عامرة ببيوت الله تعالى".

وأضاف مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة: "نعلن اليوم عن نجاح الحملة بفضل الله، ثم بجهود كافة العاملين فيها، سواءً من مؤسسة الشارقة للإعلام، التي سخرت كافة أجهزتها الإعلامية وإمكانياتها وكوادرها المميزة، أو من دائرة الشؤون الإسلامية من مهندسين وفنيين وإداريين، أو الإخوة الأفاضل أصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين ببناء المساجد، والذين تفاعلوا واستجابوا لتلك الحملة الطموحة التي انطلقت لإعمار بيوت الله في الأرض طالبين الأجر والثواب من المولى تعالى. فجزاهم الله خيراً على حسن صنيعهم وتبرعهم".

واعتمدت الدائرة رقم حساب مصرف الشارقة الإسلامي، "AE220410000011200090004"، للتبرعات، وخصصت عدداً من الأرقام التابعة لشركة "اتصالات" و"دو" للتبرع، حيث بإمكان الراغين في التبرع من مشتركي "اتصالات" إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم 6612 للتبرع بـ 10 دراهم، ورقم 6684 للتبرع بـ 20 درهماً، و6617 للتبرع بـ 50 درهماً، ورقم 6675 للتبرع بـ100 درهم، ورقم 6679 للتبرع بـ200 درهم، ورقم 6689 للتبرع بـ500 درهم.

وبإمكان الراغبين من عملاء شركة "دو"، إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم 6683 للتبرع بـ10 دراهم، ورقم 6684 بـ20 درهم، ورقم 6686 للتبرع بـ50 درهم، 6685 للتبرع بـ100 درهم، ورقم 6687 للتبرع بـ200 درهم، ورقم 6689 للتبرع بـ500 درهم.

وكانت حملة "بناء مسجد" أنهت مرحلتها الأولى بنجاح لافت، حيث كرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يرافقه سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، الأحد المساهمين في المرحلة الأولى.

وضمت قائمة المساهمين الذي تم تكريمهم في مسرح دائرة الشؤون الإسلامية بضاحية الرحمانية بالشارقة، كلاً من الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة صلاح بن بطي المهيري، المستشار بدائرة التخطيط والمساحة، وسعادة عبد الله إبراهيم الزعابي، مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية بالشارقة، وعبدالرزاق الهاجري، ودولت محمد محمود قرقاش، ومحمد عبد الله البدور، وعفراء عبد الله البدور، وشمسة عبد الله البدور.

ويعتبر برنامج "الخط المباشر" الذي فاز مؤخراً بجائزة التميّز الإعلامي العربي من جامعة الدول العربية، عن فئة "أفضل برنامج تلفزيوني حواري" للعام 2017 – 2018، واحداً من أبرز البرامج الإذاعية والتلفزيونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يشكِّل همزة وصل فاعلة بين المستمعين والمشاهدين من جهة، وبين المسؤولين من جهة أخرى، وجاء فوزه بالجائزة انعكاساً لما يقدّمه من نموذج للإعلام المشارك في صناعة القرار.