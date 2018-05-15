فـاطمة المازمي: 420 مشاركاً و282 مستفيداً من مبادرة "أجيال بلا سمنة"

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

نظم قسم الصحة والسلامة والتثقيف بمجلس الشارقة للتعليم، حفل تكريم المشاركين في "مبادرة أجيال بلا سمنة"، والبالغ عددهم 420 طالباً وطالبة من مختلف مدارس إمارة الشارقة، حيث استفاد من المبادرة في نسختها السادسة 282 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي 2017-2018 بنسبة 67.14 %.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكدت فاطمة المازمي أخصائية تغذية، بمجلس الشارقة للتعليم، أنه تم تكريم 30 طالباً من المشاركين في مبادرة أجيال بلا سمنة، وتم تكريم 5 مشاركين من الروضات والحلقة الأولى.

وأوضحت المازمي أن من بين 420 مشاركاً، استطاع 282 منهم أن يحققوا نجاحاً كبيراً عبر إنقاص أوزانهم، والوصول إلى الوزن المثالي، حيث تراوحت الأوزان التي تم إنقاصها بين 9 كلغ، إلى 27 كلغ، خلال العام الدراسي 2017 – 2018.

وأشارت إلى أن مبادرة أجيال بلا سمنة، هي برنامج توعوي يهدف إلى تعزيز صحة الطلبة والطالبات من المصابين بالسمنة، ومن خلال هذا البرنامج تقوم الهيئة التمريضية بمتابعة المشاركين على مدار العام الدراسي، عن طريق الفحص الدوري للوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات لتعزيز أنماط الحياة الصحية، مثل الغذاء المتوازن وزيادة النشاط البدني، كما يتم خلال المبادرة متابعة المشاركين من قبل أخصائي تغذية، لإعداد أنظمة غذائية متكاملة ومتوازنة تناسب المشاركين في مختلف المراحل العمرية، وخلال العام الدراسي تم إعداد فعاليات عدة للمشاركين في مبادرة أجيال بلا سمنة، ومن ضمن هذه الفعاليات إعداد ملتقى توعوي للتحدث عن أبعاد مشكلة الجسم، من عدة مجالات، مثل الجانب التغذوي والرياضي والنفسي.