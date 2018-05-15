ولي عهد الشارقة يشهد توقيع اتفاقيات "اعتماد نظام الوثائق الخصوصية"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قبل ظهر الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم، توقيــع اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصـوصية، بين هـيئة الشارقة للوثائق والأرشيـف، وكل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التسجيل العقاري.

ونص مشروع الاعتماد على أن تتولى سائر الوحدات الإدارية في الجهات الحكومية، تطبيق مضمون نظام إدارة الوثائق الخصوصية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بجميع مكوناته وكافة الطرق المتاحة، ورفع تقارير دورية إلى رئيس الدائرة المعنية حول تطور عملية تطبيق النظام.

وبموجب الاعتماد الذي تم توقيعه، ستقوم إدارة الوثائق والأرشيف في الهيئة، بتقديم المساعدة والدعم الفني في عمليات تطبيق النظام.

وقع عن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، مدير عام الهيئة سعادة صـلاح سالم المحمود، ووقع عن دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس الدائرة، سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، بينما وقع عن دائرة الأشغال العامة، رئيس الدائرة سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، ووقع عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الأمين العام بالمجلس سعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، وعن دائرة التسجيل العقاري، وقع مديرها العام سعادة عبد العزيز أحمد القريدي الشامسي.

وأشاد سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعـم مشاريـع وأنشطة الهيئة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد وتطبيق نظام موحد لإدارة الوثائق في جميع الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، مبني على أسس علمية، وتطبيق أفضل الممارسات لحفظ ذاكرة إمارة الشارقة وكافة الوثائق المهمة.

وأكد سعادة صلاح المحمود، على أهمية الدور البارز والتكاملي للجهات التي أنهت مشروع اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد ثمرة التنسيق والمتابعة بين فريق عمل الهيئة، والجهات المشاركة، حيث يمر المشروع بعدة مراحل أساسية بدءاً من شرح النظام للجهة المعنية والتزويد بالمتطلبات الأولية، وتحديد الاختصاصات، وجرد الوثائق لإنجاز فهرس شامل لكافة الوثائق الخصوصية المتداولة، وصولاً إلى مرحلة إنجاز تصنيف معتمدة، ومن ثّم نقلها لقاعات الحفظ وتحديد مصيرها النهائي.

ولفت المحمود إلى جاهزية فرق عمل هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، لمساندة جميع الجهات الحكومية عبر اللقاءات، وورش العمل التخصصية، واستكمال كافة المشاريع المستقبلية، التي تسعى الهيئة من خلالها لتوحيد وتطبيق نظام إدارة الوثائق والأرشيف لكافة الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، مما يسهم في جمع وحفظ أرصدة الأرشيف والوثائق، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

حضر مراسم التوقيع الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، وسعادة أسماء بن طليعة الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي، وعدد من المسؤولين إضافة إلى ممثلي الدوائر المحلية في حكومة الشارقة.