"تنفيذي الشارقة" يعتمد مشروع ترخيص التجارة الإلكترونية بالإمارة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، والمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد صباح الثلاثاء بمكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات التي من شأنها تقديم الحياة الكريمة والسعيدة للمواطنين، والقاطنين على أرض الإمارة.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، حول الإجراءات المتبعة في معاملات الهيئة، وسبل تطويرها بما يخدم أهداف المنطقة، ويخلق البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة.

واستعرض الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك ،رئيس هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، المقترحات المقدمة لتنظيم عمليات تقديم الخدمات المبتكرة والمتطورة، وتسهيل عمل الشركات المستثمرة في المناطق الحرة، مما يعزز من دور المناطق في دفع عمليات الاستثمار فيها باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية.

ووجه المجلس هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، بالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس التنفيذي، بما يحقق رؤية الإمارة في دفع عجلة الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.

واعتمد المجلس المشروع المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية، بشأن ترخيص التجارة الإلكترونية في إمارة الشارقة.

وقدم سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، استعراضاً للمشروع تضمن أهدافه، وشروط رخصة التجارة، والأنشطة المسموح بممارستها، والأنشطة غير المرخصة، وخطوات بدء المشروع.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن المشروع يأتي في إطار تطوير الأعمال الاقتصادية، وتنظيم العمل التجاري عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وما يرتبط بها من وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعطي المزيد من الحماية للنشاط التجاري الإلكتروني وحماية المستهلك.

واطلع المجلس على المشاريع الخدمية وشبكات الطرق التي تشرف عليها هيئة الطرق والمواصلات في المناطق السكنية بإمارة الشارقة.

وقدم سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، شرحاً تفصيلياً حول المشاريع التي تشرف عليها الهيئة في عدد من المناطق السكنية في الإمارة، وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات التي تلبي احتياجات المناطق السكنية، وبما يتواكب مع النهضة العمرانية الكبيرة في إمارة الشارقة.

وأقر المجلس توصيات تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 2018 م بشأن مشروع قانون تنظيم المراعي، في إمارة الشارقة.

ويهدف القانون إلى الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي التوسع الحضري وإيجاد المراعي الطبيعية في الإمارة، وتنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية، إلى جانب تشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية، وحماية النباتات الرعوية، وتوفير الخدمات اللازمة للمراعي، بالإضافة إلى تنظيم الرعي وفق أسس علمية، والقيام بالأبحاث والدراسات لتطوير المراعي.

ووجه المجلس برفع التعديلات مع مشروع القانون، استكمالاً لدروته التشريعية.

وضمن ما استجد من أعمال، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة، لدورة الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد الأربعاء 16 مايو 2018م، وستناقش مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

كما اطلع المجلس على المراسيم الأميرية، الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.