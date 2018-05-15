"جولة سياحية في الشارقة" تعلن عن مواعيد رحلاتها الرمضانية

الشارقة 24:

بهدف تعريف زوار الشارقة والمقيمين بالمعالم السياحية في الإمارة، تقدم "جولة سياحية في الشارقة"، الحافلات السياحية التي أطلقتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بالتعاون مع شركة "سيتي سايت سيينج وورلدوايد" برنامج مواعيد خاصة بشهر رمضان المبارك تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل.

وتنقسم مواعيد رحلات "جولة سياحية في الشارقة" خلال شهر رمضان على فترتين مختلفتين تبدأ الجولة الأولى التي تضم المسارين الثقافي، والترفيهي، الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى 3 عصراً.

فيما تنطلق الجولة الثانية والتي تضم المسار الليلي، من الساعة 8:30مساءً حتى 11 مساءً، لتتيح للزوار الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، ومشاهدة مظاهر الاحتفالات الروحانية التي تعيشها إمارة الشارقة.

ويتمكن الركاب من التمتع بـ 3 مسارات مختلفة للحافلات.

المسار الأحمر "الجولة الترفيهية" ويشمل 13 محطة، يستغرق المرور بها ساعة وثلاثين دقيقة، تنطلق من السوق المركزي، ثم واحة النخيل، وصولاً إلى مسجد النور، ومن ثم واجهة المجاز المائية، مروراً بمسرح المجاز والمنتزه، وبعدها تتجه الحافلة إلى شاطئ الخان، ومربى الأحياء المائية والقصباء، ثم مركز صحاري للتسوق وسفير مول، وانتهاءً بسيتي سنتر الشارقة، وسعر تذكرة الجولة الترفيهية للكبار 100 درهم وللصغار 50 درهماً.

أما المسار الأخضر أو ما يطلق عليه بـ "الجولة الثقافية"، يتكون من ثماني محطات خلال 60 دقيقة، وهي: السوق المركزي بقسميه، وسوق السمك وقلب الشارقة، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومنتجع راديسون بلو، ومن ثم ميدان الثقافة، وميغا مول، وتبلغ قيمة التذكرة للكبار 100 درهم وللصغار 50 درهماً.

فيما يوفر المسار الأزرق "الجولة الليلية" للزوار في الفترة المسائية، الذي يعبر 10 محطات وتستمر الجولة لمدة ساعة، حيث تنطلق من السوق المركزي، وتمر بواحة النخيل ومسجد النور، وواجهة المجاز المائية، ومروراً بمسرح المجاز، والمنتزه، وجزيرة النور، ومن ثم شاطئ الخان الأول والثاني، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ثم القصباء، وسعر التذكرة 30 درهماً للكبار، و10 دراهم للصغار.

وجاء تصنيف "جولة سياحية في الشارقة" في المركز الأول ضمن قائمة فعاليات الشارقة التي أصدرها موقع السفر الشهير عالمياً "تريب ادفايزر".

وتُقدم "جولة سياحية في الشارقة" مجموعة من الخيارات بما في ذلك جولات مسائية، وتتوفر التذاكر في أكثر من 60 موقعاً في جميع أنحاء الشارقة، ودبي، وعجمان، كما يمكن الحصول على التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.city-sightseeing.com