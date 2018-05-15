"كهرباء الشارقة" تنتهي من توصيل التيار لـ 25 مسجداً جديداً

الشارقة 24:

انتهت هيئة كهرباء ومياه الشارقة من توصيل التيار الكهربائي لـ 25 مسجداً جديداً في مدينة الشارقة، وذلك في إطار استعدادات الهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحتى يتمكن المواطنون والمقيمون من أداء الصلوات في المساجد الجديدة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن هناك أولوية لتوصيل الكهرباء والمياه إلى كافة المساجد بالشارقة بعد استكمال الإنشاءات وإجراءات التوصيل، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار الليم إلى أن التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية مستمر لتوفير أفضل الخدمات بالمساجد، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ترشيد الاستهلاك في المساجد الجديدة، وتركيب الأجهزة المرشدة في المساجد القديمة والتوعية بالسلوكيات الصحيحة لترشيد الاستهلاك، خاصةً بطرق ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية، وعدم الإسراف في الإكسسوارات الكهربائية بالمساجد.

مؤكداً على أهمية الترشيد كسياسة ثابتة يقوم بها قطاع الكهرباء، لما له من أثر في توفير الاستهلاك ينتج عنه توفير الاستثمارات لإنشاء محطات توليد للكهرباء، وما يتبعها من تدعيم لشبكات النقل والتوزيع، وكذلك توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات.

وأضاف الليم أن المواطنين والمقيمين في الشارقة لهم دور مهم من خلال ترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، خاصةً خلال أوقات الذروة خلال شهر رمضان المبارك ومع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن برامج الترشيد التي تنفذها الهيئة في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمساجد تساهم في توفير نسبة تتراوح بين 30 – 40%.

وأوضح أن الهيئة أعدت برنامجاً محدداً لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بمساجد الشارقة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية يشمل توفير النشرات واللوحات التوعوية بالمساجد، وإقامة دورات تدريبية، وإلقاء محاضرات توعية للأئمة والمؤذنين بالمساجد عن أفضل الطرق والممارسات التي يمكن تطبيقها بالمساجد لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة عليها من الهدر، وإغلاق أجهزة التكييف ومصابيح الإنارة بالمساجد عقب أداء الصلوات والتعاون مع الأئمة والمؤذنين لصياغة وإلقاء الخواطر على المصلين عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وأهميتهما لاستمرار الحياة والتطور، وتركيب القطع والأدوات المرشدة للمياه والصيانة المستمرة لها والتوسع في إنشاء مشروعات تدوير المياه واستخدامها في صناديق الطرد، بالإضافة إلى عمل مصليات صغيرة داخل المساجد الكبيرة من خلال فواصل زجاجية تكفي لعدد المترددين لأداء الصلوات بالمساجد بحيث لا يتم تشغيل جميع أجهزة التكييف والإضاءة بالمسجد وتشغيل ما يحتاجه المصلين فقط، وتبديل المصابيح بأخرى موفرة للطاقة.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء أن توصيل التيار الكهربائي للمساجد الجديدة تم في وقت قياسي وفق أفضل المواصفات التي تراعي إجراءات الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن المساجد الجديدة موزعة في عدة مناطق بإمارة الشارقة تشمل مساجد الرحمانية 10، والبوطينة، والطلاع، والرحمانية 9، والصبخة، والرحمانية2، والقرائن2، وميسلون، والفلاح، والصناعية 10، والصناعية2، والسيوح، والبطينة، والسيوح3، والبديع، والسيوح7، والنوف2، والصناعية4، والصناعية 11، والصجعة، والرحمانية 3، والسيوح 4 والطي والقرائن4.

وأشار إلى أن هناك 4 مساجد جديدة سيتم توصيل الكهرباء إليها فور انتهاء المقاول من أعمال الإنشاءات في مناطق الشهباء وأم الطرافا والجرينة والممزر.