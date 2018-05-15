شوارع وميادين خورفكان تتزين ابتهاجاً بشهر الخير

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أنهت بلدية مدينة خورفكان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال عدد من البرامج وخطط العمل الفنية والإجراءات تمحورت حول تكثيف الحملات على المحلات التجارية والمواشي وسوق الخضار والفواكه والمقاصب.

تضمنت الاستعدادات تزيين مختلف الميادين العامة، وقرابة 250 عامود إنارة في الشوارع الرئيسية بالتشكيلات الضوئية الملونة والتي تعبر عن البهجة والسرور بحلول الشهر الفضيل.

وقالت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان: "إن طواقم العمل كعادتها السنوية استبقت حلول الشهر الكريم، بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع تجهيز المواد الغذائية في المدينة وذلك للتأكد من التزام العاملين بارتداء الملابس الواقية والزي الموحد أثناء تحضير الطعام".

وأضافت القاضي: "أن الحملات التي نفذها قسم الصحة العامة طالت 102 موقعاً في مناطق متفرقة من المدينة، واستلزم عنها تحرير عدد من المخالفات الصحية بحق المخالفين، وتهدف الحملات إلى حماية المستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لهم، وتطبيق أعلى معايير السلامة في المواقع الغذائية".

ونوهت القاضي إلى مواصلة الحملات التفتيشية طوال شهر رمضان على المطابخ الشعبية والمطاعم والكافيتريات ومنافذ البيع والصالونات الرجالية والنسائية كافة.

وضمن استعداداتها، قامت البلدية برفد المقاصب التي تباشر العمل في رمضان صباحاً ومساءً بمعدات متطورة، وتوفير رافعات جديدة لذبح الأبقار، بالإضافة إلى توفير ثلاجات عرض وتبريد للأسماك في سوق السمك.

وحسب ما صرحت القاضي، أطلقت البلدية مبادرة تثقيفية جديدة استهدفت المنازل تحت شعار "غذاؤكم أمانة"، بغية رفع الوعي الصحي لدى ربات البيوت، خاصةً من الأسر المنتجة.

وبالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية وأصحاب الخير من المحسنين، تطلق بلدية مدينة خورفكان بحلول أول أيام الشهر الكريم مبادرة إفطار صائم الخاصة بعمال البلدية في مقر سكن العمال.