جاسم المازمي: "أبناؤنا الطلبة ورمضان" لإحداث التوازن بين الدراسة والعبادات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة إن محاضرة "أبناؤنا الطلبة ورمضان" هي إحدى مبادرات المجلس بهدف توعية أولياء الأمور على تدريب أبنائهم كيفية التوازن بين الدراسة والصوم وبين المذاكرة والعبادة وبين الدوام المدرسي وبين ممارسة الأنشطة الرمضانية.

وأضاف المازمي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أن الهدف من مثل هذه المبادرات هو تفعيل الشراكة بين الأسرة والمجتمع والمدرسة من خلال ربط هذه المنظومة الثلاثية والخروج بأفضل النتائج التي تعود بالنفع على الطلبة.

وأشار رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة إلى أن الطلبة وأولياء أمورهم لديهم هاجس الخوف من الدراسة في شهر رمضان الفضيل، فعملنا من خلال المحاضرة على عمل توازن بين الدراسة والعبادات في الشهر الكريم.