"أطفال الشارقة" تتأهل للمنافسات النهائية لأولمبياد الروبوت العالمي

الشارقة 24 – وام:

تأهلت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للمشاركة في المنافسات النهائية لأولمبياد الروبوت العالمي، والتي ستقام في شنغماي بتايلاند، خلال الفترة من 16-18 نوفمبر المقبل، والتي تركز على أهمية استدامة الغذاء.

وجاء التأهل من خلال فريقي مركز الطفل في خورفكان ومركز الطفل في الذيد بعد مشاركتهما في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2018 والتي نظمها وأشرف عليها دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي مؤخراً، واستمرت يومين حيث حققت فرق أطفــال الشارقة نتائج متميزة ومراكز متقدمة ففي الفئة النظامية للمرحلة الابتدائية حصل فريق مركز الطفل في خورفكان على المركز الأول.

وضم الفريق كلا من الطفلة شيخة سعيد مخلوف وموزة محمد خميس وشيخة صالح عبيد العبدولي، أما مركز الطفل في الذيد فقد حصل على المركز الثاني بالمشاريع في الفئة المفتوحة حيث ضم فريقه الطفلتين سلامة سيف الطنيجي وعلياء عبيد الطنيجي.

وهنأت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة الأطفال على ما حققوه من تفوق وتميز متمنية لهم دوام التوفيق والتقدم في المنافسات بمختلف مجالاتها، مشيرة إلى أن فوزهم بمراكز متقدمة يأتي تتويجاً للجهود التي تبذل في أطفال الشارقة من أجل الرقي بقدرات الأطفال وصقل مهاراتهم مما ينعكس في فوزهم بالمسابقات ونيل الجوائز التي ترتبط بالمهارات العلمية والقدرات الذهنية والتي يتم تدريب الأطفال على إجادتها من خلال مسارات الأنشطة بأطفال الشارقة.

وأكدت أهمية المشاركة في المنافسات لدورها في تحفيز وتطوير المهارات، لافتة إلى أن الروبوت يعتبر من أهم البرامج التي يتم تنظيمها في أطفال الشارقة سنوياً لتمكين الأطفال من المهارات المتنوعة في نشاط الحاسب الآلي لتحفيزهم لتعلم مهارات تقنية وعلمية وعملية جديدة للاستفادة منها في مجالات العلوم والتكنولوجيا وفي تصميم الروبوتات وبرمجتها والتحكم والقيادة وغيرها من العلوم التطبيقية من خلال أدوات تحاكي مخيلاتهم وما تعلموه من مهارات، وذلك في سياق إعداد جيل متطور مواكب للعصر.