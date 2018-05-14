العميد بن عامر يشهد ملتقى أفضل الممارسات لجائزة وزير الداخلية

الشارقة 24:

شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة والمدراء العامون ومدراء الإدارات، بمسرح أكاديمية العلوم الشرطية، الإثنين، ملتقى أفضل الممارسات لجائزة سمو وزير الداخلية - الدورة الرابعة، والذي نظمته إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بهدف عرض أفضل المبادرات التي تم تطبيقها في مجالات العمل الشرطي، والتي تأهلت للفوز بجائزة سمو وزير الداخلية لعام 2018م.

ورحب سعادة نائب القائد العام بالحضور الكريم ومشاركتهم في الملتقى الذي أكد أنه يعتبر محطة هامة لعرض أفضل الممارسات الشرطية والتعرف من خلاله إلى مختلف التجارب والمبادرات التي جاءت ثمرة حقيقية لسياسات تحفيز الإبداع والابتكار والتي دفعت بالعاملين إلى البحث عن أفضل الحلول المبتكرة وإبداع التطبيقات التي تساعد على تطوير نظم الأداء، وتسريع وتيرة العمل وتسهيل إنجاز المعاملات واختبار أفضل المعالجات في مواجهة التحديات المختلفة، ومعالجة المشكلات التي تعوق سير العمل.

وأكد العميد بن عامر أنه وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة فقد تمكنت مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية، من تحقيق نقلة نوعية في أدائها وأساليب عملها التي تترجم طموحات القيادة وتطلعاتها نحو الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وحسن استثمار المورد البشري.

وشكر العميد بن عامر، سمو وزير الداخلية على الجائزة التي أسهمت في تشجيع العاملين بوزارة الداخلية لتقديم عصارة أفكارهم ومقترحاتهم من أجل تطوير الأداء في كافة مناحي العمل الشرطي.

وفي ختام الملتقى تم عرض أفضل الممارسات لجائزة وزير الداخلية، والتي تشتمل على 13 مبادرة على مستوى الفرق والأفراد والوحدات الشرطية بوزارة الداخلية.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة الشارقة قد فازت بجائزة الجهة الرائدة ضمن جائزة وزير الداخلية.