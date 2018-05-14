بلدية المدام تكرم "الشركاء الاستراتيجيين"

الشارقة 24:

نظمت بلدية المدام حفلاً لتكريم الشركاء الاستراتيجيين، ضم عدداً من ممثلي الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، ممن ساهموا في إنجاح فعاليات البلدية خلال العام الجاري والأعوام السابقة، بالتعاون مع المجلس البلدي لمنطقة المدام، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز وتوثيق العلاقات مع شركائها وتقديراً لهم ولجهودهم المتواصلة مع مسيرتها في البناء والتنمية.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم الإثنين في فندق راديسون بلو الشارقة، سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي، وسالم عبيد الميالة مدير بلدية المدام، وعبد الله مطر الكتبي، أمين سر المجلس البلدي، والعديد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

وفي بداية الحفل رحب سلطان محمد بن هويدن، بالحضور وأشاد بتعاون مختلف الجهات في المساهمة في تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنمية التعاون لخدمة الأهالي والسكان في المدام، بما يعزز من المشاريع والبرامج المختلفة والمتنوعة.

وأكد بن هويدن أهمية تعزيز العلاقة الوثيقة التي تربط بلدية المدام بشركائها، ودورهم البارز في إيصال رسالة البلدية للمجتمع وتحقيق رؤيتها المتمثلة في بناء مدينة متميزة تتوافر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح.

واستعرضت بلدية المدام خلال الحفل استراتيجيتها وخططها ومشاريعها التطويرية الرامية إلى ترسيخ مكانتها على المستوى المحلي، للارتقاء بخدماتها المقدمة بما يتوافق مع التطورات الحاصلة على مستوى إمارة الشارقة والدولة.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي يلقي الضوء على أهم المشروعات الخدمية التي نفذتها بلدية المدام في السنوات الأخيرة، من أجل استكمال البنية التحتية للمنطقة لتحقيق رؤية حكومة الشارقة، بالإضافة إلى عرض لفعاليات أيام الشارقة التراثية التي أقيمت مؤخراً في المدام، وأهم الأنشطة التي تضمنتها.

ومن جانبه، قال سالم الميالة، مدير بلدية المدام، إن تحقيق الشراكات المؤسسية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مختلف الأطراف، ويرسخ مبدأ التعاون، ويؤدي إلى تحقيق الأهداف المشتركة، حيث باتت الإمارات مثالاً يحتذى به في مجال تعزيز العلاقات مع الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف بأن التكريم يهدف إلى تطوير العمل المشترك مع شركاء البلدية ودعم المشاريع والمبادرات والفعاليات التي تقوم بها، والتي تسهم في عملية التطوير المستدام للشراكات بما يتوافق مع خطة إمارة الشارقة المستقبلية والاستراتيجية ويحقق أعلى معايير التميز في الخدمات، التي تقدمها البلدية لشركائها ومتعامليها من المواطنين والمقيمين.

وكرم سلطان معضد محمد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي، المؤسسات والدوائر من الشركاء الاستراتيجيين للبلدية من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل التكريم سلطة واحة دبي للسيليكون، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومصرف الشارقة الإسلامي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة بيئة، وأصباغ ناشونال، وتوب للمنتجات الخرسانية، وميغا مول، ودنيا العجائب للألعاب، وكلركي، والجمعية التعاونية، ومركز البداير للتسوق، وشركة اتصالات الإمارات، والركن المعماري للاستشارات الهندسية، وعزيز للتطوير العقاري، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة.