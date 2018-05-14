سالم المدفع: 50 مركبة تابعة لـ "رافد" تبدأ العمل الأربعاء

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سالم سعيد المدفع مدير عام "رافد لحلول المركبات" لـ "الشارقة 24": أطلقنا اليوم تطبيق "خدمة الإبلاغ عن الحوادث" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن الجهود المشتركة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وستبدأ 50 مركبة تابعة لـ "رافد" موزعة ما بين مركبات ودراجات نارية بالعمل، الأربعاء، إلى جانب غرفة العمليات في شرطة الشارقة عبر التجاوب مع الطلبات المستلمة من خلال تطبيق "رافد"، علماً بأن التطبيق المجاني متاح لسكان الشارقة، ويهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن الحوادث، بالإضافة إلى كونه متاحاً أيضاً لسائقي الدراجات النارية في الإمارة، حيث يوفر تطبيق "خدمة الإبلاغ عن الحوادث" من "رافد" سرعة الاستجابة لحوادث السير البسيطة عن طريق إرشاد سائقي المركبات والدراجات لإيجاد منطقة آمنة للتوقف على جانب الطريق، ومن ثم يطلب منهم إدخال المعلومات الضرورية عن الحادث بما فيها رخصة قيادة السائق، وأرقام تسجيل المركبة، وصور الضرر الحاصل للأطراف المرتبطة بالحادث.

وأضاف سيسهم التطبيق الجديد والمبتكر من "رافد" بتوفير تكاليف تسجيل الحوادث المرورية في إمارة الشارقة، وتسهيل الحصول على التقارير الخاصة بشأنها، وهو ما يعمل على تخفيض النفقات العامة، وتوفير خدمات أفضل لسكان إمارة الشارقة.