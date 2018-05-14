عارف بن هديب: الرياضة أسلوب حياة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

بحضور عدد من اللاعبين الدوليين والمحترفين نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مؤتمراً صحافياً، الإثنين، للإعلان عن مشاركة فريقها في بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الشارقة للإعلام، حيث سيقابل فريق الإمارات للمزادات فريق شرطة الشارقة.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قال العقيد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات بشرطة الشارقة، إن مشاركة القيادة في المسابقات الرياضية تأتي من خلال حرص القيادة وتوجيهات سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الذي يؤكد دائماً ضرورة المشاركة في جميع المسابقات الرياضية سواء كانت على المستوى المحلي في الإمارة أو على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف العقيد عارف بن هديب: "مؤخراً شاركت شرطة الشارقة في العديد من المسابقات، منها سباق القفال في نسخته الـ 28، الذي انطلق من جزيرة صير بو نعير للمرة الثانية، بمشاركة سفينة شراعية تابعة للقيادة تحمل شعار "سلطان الخير"، تيمناً بمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تعد تعبيراً عن تقدير القيادة العامة لشرطة الشارقة لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة وما قدمه ويقدمه لشرطة الشارقة في مختلف المجالات، إضافة إلى مشاركة فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة ببطولة الألعاب الحكومية بدبي، وخوضه منافسات تحدي العاصفة ووصوله للتصفيات النهائية لبطولة الألعاب الحكومية وإحرازه المركز الرابع، إضافة إلى مشاركة فريق كرة القدم في بطولة المؤسسات الحكومية على لقب البطولة مرتين متتاليتين.

واختتم العقيد عارف بن هديب حديثه قائلاً: "نهدف من خلال هذه المشاركات على تشجيع الرياضة بين العاملين في شرطة الشارقة، والاحتكاك مع زملائهم في المؤسسات الأخرى لإضفاء نوع من التحدي والتنافس والروح الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة".