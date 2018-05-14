حاكم الشارقة يوجه بإيقاف الاستقطاع الشهري من "مستحقي الدعم السكني"

الشارقة 24:

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الإسكان بالإمارة بالتنسيق مع المصارف، لإيقاف الاستقطاع الشهري من فئة مستحقي الدعم السكني، ممن تقل رواتبهم عن 25 ألف درهم، سواء من العاملين في حكومة الشارقة أو خارجها، وإعادة ما تم استقطاعه بأثر رجعي.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة لسموه عبر برنامج الخط المباشر، على تلفزيون وإذاعة الشارقة، أنه تم القيام بدراسة لعدد كبير من المؤشرات، منها الطعام والملبس وألعاب الأطفال وأسلوب المعيشة، قبل تنفيذ رفع راتب الموظفين إلى 25 ألف درهم.

وأضاف سموه: هناك خط مغروس في تفكيري دائماً، وهو "الإنسان".