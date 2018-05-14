بلدية الشارقة تنظم حملة لإزالة الأسواق العشوائية

الشارقة 24:

نظم قسم التفتيش البلدي في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي حملة منظمة لإزالة الأسواق العشوائية، والتي تعتبر أحد مشوهات المنظر العام، من خلال الزيارات المفاجئة لمختلف المناطق الصناعية في الإمارة، خصوصاً وأن من يمارس هذا النشاط الغير حضاري، يتركز في المناطق الصناعية، ولذا تحرص بلدية مدينة الشارقة على ملاحقة هؤلاء الباعة الجائلين، والقضاء على هذه الظاهرة، في إطار خطتها واستراتيجيتها بالقضاء على مشوهات المنظر العام، وكل الممارسات السلبية.

وأكد خليفة بوغانم السويدي رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة شملت مختلف المناطق الصناعية في الإمارة، للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية التي تكثر في أيام العطلات، حيث يقوم البعض بعرض مواد غذائية واكسسوارات، وملابس وغيرها لبيعها، وخلال هذه الحملة تمت إزالة 6 أسواق، ومصادرة البضاعة المضبوطة، حيث تقوم البلدية بالتبرع بالمواد الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية، في حين تقوم بإتلاف كل البضاعة التالفة.

وأشار إلى أن هناك من يستغل أيام الإجازات لعرض بضاعته بأسعار رخيصة لاستقطاب الزبائن، كما أن هذه البضاعة مجهولة المصدر ومنها ما هو منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك، فضلاً عن أن من يمارس هذا النشاط قد يكون مخالفاً لشروط الإقامة بالدولة، ولذا تعمل البلدية بجهد كبير وتكثف من حملاتها التفتيشية، لمصادرة هذه البضاعة وإزالة الأسواق، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يمارسون هذا النشاط بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

وأوضح رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، أن ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ظاهرة موسمية تنشط بشكل كبير خلال الإجازات، فمعظم الفئات التي تمارس هذا النشاط من المطلوبين والمخالفين، ولذا تكثف البلدية من حملاتها المنظمة والمفاجئة، وبشكل متواصل لاستهداف هذه الأماكن التي تشهد تمركز المخالفين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.

ودعا خليفة بو غانم السويدي أفراد المجتمع بالتواصل بشكل دائم مع الخط الساخن للبلدية على الرقم 993، لتقديم الملاحظات والاقتراحات، والإبلاغ عن الشكاوى ومشوهات المنظر العام، حيث يعتبر المجتمع شريكاً في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة الباسمة.