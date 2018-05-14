ندى النقبي: الاهتمام بناشئات المدارس من أولوياتنا

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلنت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن توقيع اتفاقية تفاهم مع اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، صباح الإثنين، مؤكدة أن ثمارها ستظهر قريباً من خلال تشكيل منتخبات وفرق وإعداد بطلات، يرفعن علم الدولة في مختلف المناسبات الرياضية.

وأضافت عسكر خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "نهدف من خلال هذه المذكرة إلى إيجاد شراكة إيجابية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي ترتكز على تحقيق رفاهية الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع، إضافة الى توطيد وتوثيق التعاون المتبادل في مجال النهوض والارتقاء بالرياضة النسائية، وتعزيز الخطط والبرامج الرياضية للمرأة".

وأشارت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى أن الاهتمام بالناشئات الموجودات في مختلف مدارس الدولة، يعتبر من أولويات المؤسسة، من خلال التعاون مع الاتحاد المدرسي، وتبادل الخبرات الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال الرياضة مستقبلاً.