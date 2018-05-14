"بلدي خورفكان" يعقد اجتماعه العام الـ 3 في استراحة سد الرفيصة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

بحث المجلس البلدي لمدينة خورفكان، عدداً من القضايا المدرجة ضمن جدول أعماله، وذلك في اجتماعه العام الثالث لسنة 2018، والذي عقد صباح الإثنين باستراحة سد الرفيصة، الواقعة في مسار طريق الشارقة – خورفكان الجديد.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي، رئيس المجلس البلدي، بحضور كافة هيئته من الأعضاء، وكل من سعادة المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، وفاطمة الشاعـر أمين سر المجلس البلدي، وطاهرة علي رئيس شعبة الاستراتيجية بالمجلس، وجاب الله جاب الله المستشار القانوني بالمجلس، وميمونة عبد السلام "مقررة لجان".

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس الاعتيادية، وتطرق إلى دراسة حول السلبيات والإيجابيات لفعاليات الدورة الـ 16 لأيام الشارقة التراثية، في مدينة خورفكان، وذلك لاستخلاص الدروس وتحديد نقاط القوة والضعف، في عملية التنظيم وتحسين جودة العمل في الدورات التالية.

كما تناول الاجتماع الحديث حول عدد من المبادرات المقترحة لعام "زايد الخير"، حيث تم الاتفاق على تنفيذها في شهر رمضان المبارك، باسم المجلس البلدي وبلدية خورفكان .

وبحث الحضور مؤشرات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، فضلاً عن الوقوف على مخرجات التقارير الشهرية الخاصة باللجان، كما ناقش جملة من المقترحات والآراء المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للمجلس.

وأكد رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، أن عقد الاجتماع في استراحة سد الرفيصة، يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على الترويج لهذا المعلم السياحي البارز، بما يملك من مقومات طبيعية خلابة تسر الناظرين.