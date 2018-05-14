"رافد" تطلق تطبيق "خدمة الإبلاغ عن الحوادث" بالتعاون مع شرطة الشارقة

الشارقة 24:

أعلنت رافد لحلول المركبات، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الإثنين، عن إطلاق تطبيق "خدمة الإبلاغ عن الحوادث"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن جهودهما المشتركة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وجاء الإعلان عن التطبيق الجديد، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في نادي الشارقة للغولف والرماية، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، وسعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، والعقيد الدكتور أحمد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، لشرطة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات.

وستبدأ 50 مركبة تابعة لـ "رافد"، موزعة ما بين دراجة نارية ومركبة عادية بالعمل صباح الأربعاء 16 مايو الجاري، إلى جانب غرفة العمليات في شرطة الشارقة، بالتجاوب مع الطلبات المستلمة من خلال تطبيق "رافد"، علماً بأن التطبيق المجاني متاح لسكان الشارقة، ويهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن الحوادث، بالإضافة إلى كونه متاحاً أيضاً لسائقي الدراجات النارية في الإمارة، حيث يوفر تطبيق "خدمة الإبلاغ عن الحوادث"، من "رافد"، سرعة في الاستجابة لحوادث السير البسيطة، عن طريق إرشاد سائقي المركبات والدراجات لإيجاد منطقة آمنة للتوقف على جانب الطريق، ومن ثم يطلب منهم إدخال المعلومات الضرورية عن الحادث، بما فيها رخصة قيادة السائق، وأرقام تسجيل المركبة، وصور الضرر الحاصل للأطراف المرتبطة بالحادث.

ويتيح التطبيق للمستخدمين، إمكانية طلب مساعدة ضابط "رافد"، القريب من موقع الحادث، إن اقتضت الحاجة، كما يسمح لهم أيضاً باختيار إحدى طرق الدفع السهلة المتوفرة، حيث يتم إرسال تقرير الحادث إلى سائقي المركبات والدراجات عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، ويحتوي التطبيق على إرشادات مفصلة وسهلة بالعربية والإنجليزية والأوردو.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن التطبيق الجديد يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحويل الشارقة إلى مدينة مبتكرة، تعتمد على أحدث الوسائل التقنية لتوفير خدماتها إلى الجمهور، وتسهيل حياتهم، وإدخال السعادة إلى نفوسهم، وقد عملنا بجهد كبير لضمان سهولة وبساطة التطبيق للمستخدمين.

من ناحيته أوضح العقيد الدكتور أحمد الناعور أن هذا التطبيق الجديد يشكل حلاً ابتكارياً يوفر السهولة والبساطة في الإبلاغ عن الحوادث البسيطة، حيث لن يقوم سائقو المركبات والدراجات بانتظار وصول دوريات الشرطة إلى موقع الحادث، والتحقيق فيه وإصدار التقرير، وهو ما كان سابقاً يتطلب وقتاً وجهداً، وإنما يمكنهم الاعتماد على هذه الخدمة المبتكرة في الإبلاغ عن الحوادث بشكل سهل وسريع".

وسيسهم التطبيق الجديد والمبتكر من "رافد"، بتوفير تكاليف تسجيل الحوادث المرورية في إمارة الشارقة، وتسهيل الحصول على التقارير الخاصة بشأنها، وهو ما يعمل على تخفيض النفقات العامة، وتوفير خدمات أفضل لسكان إمارة الشارقة، وستقوم شركة "رافد" أيضاً بتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالتحقيق، والإبلاغ عن الحوادث وضمان استجابة سريعة لحالات الطوارئ.

جدير بالذكر أن رقم الاتصال للإبلاغ عن الحوادث هو 999 أو 80072343، وتبلغ قيمة رسم التبليغ عن حادث ضد مجهول 300 درهم، ورسوم التبليغ عن حادث عبر التطبيق 350 درهم، وتبلغ رسوم التبليغ عن حادث وحضور ضابط رافد 400 درهم.