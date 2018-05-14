أمين الأميري: 80% من مستشفيات الدولة تحصل على "الاعتماد الدولي"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظم قسم الرقابة والتفتيش بمنطقة الشارقة الطبية، الإثنين، بفندق راديسون بلو ندوة علمية حول الجودة الشاملة والاعتماد الدولي للمنشآت الصحية، بحضور الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، والأستاذ محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، والدكتور على عبيد آل على مدير مستشفى الجامعة بالشارقة، و350 من الكادر الطبي والصيدلاني.

تأتي أهمية الندوة العلمية التي نظمتها منطقة الشارقة حول الجديد في الجودة الشاملة والاعتماد الدولي للمنشآت الصحية أنها تعقد في عام زايد الخير، وتهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في تقديم الخدمات الصحية المتميزة، ودور وزارة الصحة ووقاية المجتمع في حصول المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على الاعتمادات الدولية.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أشار الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إلى دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعميم الجودة والممارسات الطبية السليمة في المنشآت الصحية من أجل سلامة المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة بحيث تكون الممارسات الطبية في كافة المرافق الصحية على المستويين الحكومي والخاص ذات جودة عالية والخدمات المقدمة متميزة، وصولاً لأعلى المستويات العالمية لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.

وأضاف الأميري قائلاً: "نعمل أيضاً على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التطوير والتحسين لتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية لتقديم نظام صحي بمعايير عالمية، مما يتطلب تعاوناً متبادلاً لضمان جدية وسلامة الممارسات الطبية في هذه المرافق، وصولاً لدرجات عالية من المساهمة في تحقيق متطلبات المرحلة القادمة.

79.5 % نسبة المستشفيات المعتمدة عالمياً

وأضاف الدكتور أمين الأميري لـ "الشارقة 24"، إن حرص القيادة الرشيدة في حصول مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة على الاعتماد الدولي، استناداً إلى الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مكننا من الوصول إلى الرقم واحد، حيث نحتفل اليوم بوصول 79.5% من المستشفيات الحكومية والخاصة حصلت على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الدولية المشتركة الأميركية، حيث تعتبر الإمارات الدولة رقم واحد خلال آخر 4 سنوات عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية التي حصلت مستشفياتها الحكومية الخاصة على الاعتماد الدولي، وهذا فخر لنا ويدعم منظومة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ضمن نطاق مستشفياتنا الحكومية، ونسعى إلى الحصول على الاعتماد الدولي بنسبة 100% بحلول عام 2021.