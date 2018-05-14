سالم القاسمي يكرم الجهات الداعمة للشارقة مدينة مراعية للسن

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، رئيس اللجنة العليا للشارقة مدينة مراعية للسن، الإثنين، الجهات المشاركة والداعمة ومنسقيها لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، كأول مدينة عربية تصبح مؤهلة لهذا الاستحقاق العالمي الكبير، وذلك في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وقدمت أسماء الخضري مديرة المكتب التنفيذي للجنة العليا لمتابعة عضوية الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، في بداية الحفل، الشكر والتقدير للشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي على تشريفه وتكريمه للجهات والمنسقين.

كما قدمت الشكر لكافة الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشخصيات التي ساهمت في استيفاء البرنامج وإنجاز المعايير الدولية المطلوبة، بواسطة هيئة الصحة العالمية للمدن المراعية للسن، منذ إعلان انضمام الشارقة كمدينة مراعية للسن في العام الماضي 2017م، مؤكدة أهمية استمرار التعاون المثمر بين جميع المؤسسات لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت أسماء الخضري خلال استعراضها منجزات الخطة الاستراتيجية، إلى أنه تم توفير 39 معياراً جديداً بتعاون كافة الجهات، لترتفع نسبة الإنجاز إلى 20%، وهي نسبة كبيرة قياساً بالفترة القصيرة التي بدأت فيها الجهات العمل لإضافة الكثير من المعايير العالمية، بينما انخفضت نسبة المعايير التي بحاجة إلى تحسين إلى 14.3% مما يعني إضافة هذه النسبة إلى المعايير كاملة الإنجاز، بينما في المقابل انخفضت نسبة المعايير غير المتوفرة إلى 6.3%.

وأضافت الخضري إن هناك 32 نشاطاً استراتيجياً ضمن الخطة الاستراتيجية للشارقة مدينة مراعية للسن بدأ تنفيذها في العام الماضي، حيث بلغ عدد الأنشطة التي حققت مؤشر إنجاز فاق نسبة 100% تسعة أنشطة، بينما بلغ عدد الأنشطة التي حققت نسبة وصلت إلى 100%، 15 نشاطاً، وهي مؤشرات ممتازة تدل على تعاون جميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة لمتابعة استكمال متطلبات هذا الاستحقاق المميز خلال الأعوام المقبلة.

وشملت قائمة الجهات المكرمة، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة الإسكان، والمجلس الاستشاري لحكومة الشارقة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ودائرة الحكومة الإلكترونية، ومعهد الشارقة للتراث، ومنطقة الشارقة الطبية، ومجلس الشارقة الرياضي، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية دبا الحصن، وبلدية خورفكان، وبلدية كلباء، وبلدية الحمرية، وبلدية البطائح، وبلدية الذيد، وبلدية المدام، وبلدية مليحة، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الوقاية والسلامة، وهيئة الشارقة الصحية، ومؤسسة ربع قرن، وشركة بيئة، ومستشفى القاسمي، إلى جانب منسقي الجهات المختلفة والمتعاونين.

حضر حفل التكريم الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وسعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة أسماء بن طليعة الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي، إلى جانب مدراء الدوائر الحكومية والبلديات والمسؤولين والمنسقين.