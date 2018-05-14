حاكم الشارقة يعيّن مستشاراً للشؤون البرلمانية في "المجلس الاستشاري"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مستشار للشؤون البرلمانية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2018، أن يعين أيمن عثمان باروت البارودي، مستشاراً للشؤون البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بدرجة "مدير عام" على نظام الوظائف الخاصة بحكومة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.