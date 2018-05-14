صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يبحث "نموذج هيكله التنظيمي"

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، برئاسة سعادة عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، جلسته السادسة للعام 2018 الجاري، الإثنين، بمقر الصندوق، الذي تم تشكيله بناءً على المرسوم الأميري رقم 71 لسنة 2017، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن الصندوق والذي يعد إحدى مبادرات سموه الريادية في توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي إمارة الشارقة، وأسرهم ممن هم مشمولين بمظلة الصندوق وفق قانونه.

وتم عرض مقترح النموذج التشغيلي المستهدف للهيكل التنظيمي للصندوق، شاملاً إدارة العمليات والاستثمار والتواصل وإدارة الحوكمة، كما تم استعراض مذكرة بشأن إصدار القرارات اللازمة تنفيذاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وأعرب سعادة عبد الله الطريفي رئيس المجلس عن تقديره وامتنانه لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وثقته ورعايته الأبوية ودعمه اللامحدود لمواطني الشارقة وأسرهم، مؤكداً استمرار المجلس بالاضطلاع بالمسؤولية المحورية والحرص التام في ترجمة طموحات صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وأفراد أسرته والأجيال القادمة في إمارة الشارقة.

وأكد المجلس أهمية تعزيز التواصل مع جميع الأطراف المختصة في شأن الضمان الاجتماعي، وإشراك المعنيين من جهات ومؤسسات لإكمال حلقات وجهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم وتعزيز سبل الرعاية والراحة والأمان الوظيفي والاجتماعي لموظفي حكومة الشارقة.