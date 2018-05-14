المجلس الاستشاري يعقد جلسته الـ 17 الأربعاء

الشارقة 24:





يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته السابعة عشرة، صباح الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة، وذلك بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

يناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018 في شأن تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الاقتصادية والصناعة والمالية بالمجلس، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة ومعاونيهما.