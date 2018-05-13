طالب من مدرسة الأمل للصم يفتتح محله التجاري الجديد

الشارقة 24:





هنأت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الطالب في مدرسة الأمل للصم، بهجت عمر محمد بهجت، بمناسبة افتتاح محله التجاري الجديد في سيتي سنتر الشارقة متمنية له النجاح والتوفيق.

وقالت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي: تشجع المدينة دائماً الأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع والاستفادة من مواهبهم وقدراتهم في تحقيق الاستقلالية الشخصية والاقتصادية قدر الإمكان، ومن هنا تنبع أهمية دعم هذه الطاقات البناءة ومساندتها في المناصرة والتمكين حتى تحقق أهدافها التي لا تصب في صالحها الشخصي فقط بل في صالح المجتمع بشكل عام.

وأوضحت أهمية العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير الدخل المادي الخاص بهم وتطوير مهاراتهم عدا عن تعزيز ثقة الشخص ذي الإعاقة بنفسه وتكوين علاقات اجتماعية جديدة تسهم في تنمية معارفه ومهاراته، مما يتيح الفرصة أمام المزيد من التجارب الحياتية.

وأثنت على اهتمام أسرة الطالب بهجت بهذا الجانب ودعمها لابنها في تأسيس عمله الخاص كي يعتمد على نفسه ويتخذ القرارات التي من شأنها تحقيق التطور المنشود في شخصيته وحالته الاجتماعية والاقتصادية حيث دعت أسر الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاقتداء بهذه البادرة وتشجيع أبنائهم على العمل المنتج.

من جانبه، عبر الطالب بهجت عن فرحته الكبيرة بحضور سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وعدد من مسؤولي المدينة تتقدمهم سعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة لافتتاح محله الجديد آملاً أن يكون عند حسن الظن دائماً، قائلاً: سعدت جداً بحضور أصدقائي من مدرسة الأمل للصم حفل الافتتاح، إنها خطوة جديدة وما كان لها أن تتم لولا مساندة الأهل وإيمانهم بقدرتي على العمل في هذا المجال حيث ساعدوني في السفر إلى إسبانيا والتدرب على تحضير المنتجات التي سأقدمها في المحل من عصائر وغيره لأحصل على الوكالة الحصرية في الشرق الأوسط للشركة التي تدربت فيها وهي (واوبل) (WOWBLE).