"خيرية الشارقة" تنتهي من استعداداتها للشهر الفضيل بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف سالم الناعور مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية في مدينة خورفكان عن ملامح خطة الجمعية وأنشطتها خلال شهر رمضان المبارك، والذي يهل هلاله علينا في غضون أيام قليلة.

وقال الناعور في تصريحات لـ "الشارقة 24" إن إدارته انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الشهر الفضيل في مختلف أحياء خورفكان والمناطق التابعة لها كالزبارة واللؤلؤية ومنطقتي شيص والنحوة الجبليتين.

وأوضح أن الجمعية قررت زيادة الخيام الرمضانية المخصصة لإفطار الصائمين هذا العام عن العام الماضي، حيث تم تركيب وتجهيز نحو 15 خيمة في مختلف أرجاء المدينة وتوابعها.

وأضاف أن الخيام الرمضانية ستتضمن توزيع وجبات الإفطار بواقع من 2000 إلى 2300 وجبة يومياً، وبمتوسط 60 ألف وجبة خلال الشهر كاملاً.

وأشار الناعور إلى وجود تنسيق بين الجمعية ودائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف لتخصيص 4 خيام للنساء لأداء صلاة التراويح.

ونوه مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية بخورفكان إلى انتهاء التجهيزات الخاصة بإطلاق مشروع المير الرمضاني، حيث تم إعداد كشوفات المستفيدين من الأسر المتعففة والمسجلين بقاعدة بيانات الجمعية.

في السياق نفسه، لفت سالم الناعور إلى مبادرة جديدة لإقامة حفل تكريم وإفطار جماعي للأيتام والأسر المتعففة، في مستهل الشهر الكريم، موضحاً أن الغاية منها رسم البسمة وإدخال البهجة إلى نفوسهم.

وفي إطار مشاريع الجمعية، نوه الناعور إلى إنجاز الهيكل الأساسي لمشروع "وقف خورفكان 2" والمكون من 6 طوابق بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 11 مليون درهم.

ولفت إلى أهمية المشروع كغيره من مشاريع تنموية بتبرعات المحسنين، وانعكاساته على المستوى الإنساني في مد يد العون للمحتاجين.

وكشف عن نية الجمعية نقل العيادة الأهلية من المقر الحالي إلى مبنى الوقف بمجرد إنجازه، وذلك لتحقيق مزيد من المرونة ورفع الطاقة الاستيعابية للعيادة التي تقدم خدماتها الطبية للمسجلين من ذوي الدخل المحدود.

وأعلن الناعور عن قرب تدشين منفذ جديد لتلقي التبرعات في استراحة سد الرفيصة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستراحة كمعلم سياحي بارز بات مقصداً للزائرين لما له من مقومات طبيعية خلابة وموقع استراتيجي هام في مسار حركة المرور من وإلى خورفكان.

وأضاف أن الجمعية تواصل جهودها في تقديم سبل الدعم كافة للعمال والفئات المشتغلة بالقطاع الخاص، لافتاً إلى توجه بإطلاق مبادرة خاصة في هذا الإطار بالتعاون مع عدد من شركاء الجمعية.

وضمن مشاريع الجمعية المنجزة، كشف عن انتهاء وتدشين مسجد أهالي خورفكان في كينيا بتكلفة 774 ألف درهم، منوهاً إلى دراسة تجريها الجمعية لإطلاق مشروع خيري جديد يقوم على تبرعات الأهالي أيضاً.

وفي ختام تصريحاته، أشاد الناعور بالدعم الكبير الذي توليه إدارة الجمعية لفرع خورفكان، مثمناً جهود المحسنين من أصحاب الأيادي البيضاء، ودعمهم السخي لأنشطة الجمعية داخل وخارج الدولة، مما كان له الدور الأبرز في تحقيق رسالتها السامية في نشر الخير وإسعاد المحتاجين.