العميد الشريف يكرم أصحاب المقترحات الفائزة بجائزة "وزير الداخلية"

الشارقة 24:

كرم العميد عارف حسن الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، بقاعة العميد حميد سيف بمبنى القيادة، بحضور العميد علي رحمه العويس مدير إدارة الخدمات المساندة، والعقيد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد الشرطة، وعدد من الضباط والموظفين بشرطة الشارقة، عدداً من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، من أصحاب المقترحات الفائزة بجائزة وزير الداخلية للتميز – الدورة الرابعة – مرحلة المدير العام، بفئاتها (الماسية، والذهبية والفضية).

وأثنى العميد الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، على الفائزين بالجائزة التي أسهمت في رفع نسق التنافس وتفجير القدرات الإبداعية لديهم، مما دفعهم لتقديم أفضل ما يملكون من أفكار ومقترحات إيجابية كبيرة لخدمة المتعاملين في مختلف المواقع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني لتحقيق أهداف شرطة الشارقة التي تعمل على مد جسور التواصل الدائم مع كافة قطاعات المجتمع.