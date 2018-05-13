شرطة الشارقة تستعد لاستقبال رمضان المبارك

الشارقة 24:

في إطار تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة، الرامية إلى تحقيق أقصى درجات الراحة والاطمئنان للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان، وضعت القيادة العامة لشرطة الشارقة خطة عمل متكاملة استقبالاً لشهر رمضان المبارك، وتوظيف كل إمكانيتها للعمل على راحة الصائمين لتمكينهم من أداء فريضة الصوم بسهولة ويسر.

ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة بمبني القيادة، صباح الأحد، اجتماع ضم المدراء العامين بالإدارات ومدراء الإدارات والضباط بالقيادة، لمناقشة خطط العمل الموضوعة لضمان أمن واستقرار المجتمع خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

وأكد العميد بن عامر نائب القائد العام الدور الفعال للحملات التوعوية في مثل هذه المناسبات، وحث الجمهور على التعاون التام مع الشرطة والإبلاغ عن أي حالات من شأنها التسبب في الفوضى والإزعاج العام.