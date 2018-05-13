بلدية الشارقة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن كامل استعداداتها للتعامل مع مختلف حالات الطقس، في ظل ما يشهده الطقس من تغير كبير ونشاط قوي للرياح المثيرة للغبار والأتربة، كما شددت البلدية على اتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي هذا السياق قامت إدارة الهندسة في قطاع الهندسة والمباني ببلدية مدينة الشارقة بتوجيه المقاولين والاستشاريين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ كل وسائل السلامة والحماية في المواقع قيد الإنشاء، وخصوصاً الرافعات البرجية، وضرورة التأكد من ثباتها بشكل جيد خوفاً من وقوعها بفعل الرياح القوية، حيث تحرص البلدية على متابعة كل إجراءات التفتيش على المباني والتأكد من الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة.

وقامت الفرق الخاصة في قطاع الزراعة والبيئة بالتعامل مع حالات سقوط الأشجار، والتي وقعت بسبب الرياح، حيث توجهت الفرق قور ورود البلاغ للخط الساخن في البلدية، وقامت بإزالتها وتنظيف مكانها، خوفاً من حصول أية أضرار كإغلاق الشوارع بسببها أو أية حالات أخرى، فيما تستعد الفرق التابعة لإدارة الخدمات العامة للتعامل مع التجمعات الكبيرة للرمال في حال حصولها، من خلال المعدات وأسطول البلدية الكبير والمهيأ دائماً للتعامل مع جميع الحالات، كما يقوم الخط الساخن بالتعامل مع جميع الملاحظات والبلاغات التي ترد من خلال تحويلها للإدارة المعنية، أو توجيه الشخص المتصل للجهة المعنية باتصاله في حال لم يكن من اختصاصات البلدية، في إطار التعاون المثمر والبناء بين البلدية ومختلف الجهات الأخرى في الإمارة وتكثيف الجهود للتعامل مع هذا الطقس.

وأهابت البلدية بضرورة الاتصال على الخط الساخن على الرقم 993، للإبلاغ عن أية أضرار أو أية ملاحظات.