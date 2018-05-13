بتكلفة 13 مليوناً... "أشغال الشارقة" تنجز مجلس ضاحية الزبارة

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية الزبارة بتكلفة 13 مليون درهم؛ وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يخدم هذا المشروع المواطنين، ويعزز مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى في تلبية حاجات السكان كمراكز تحقق التواصل بين أفراد المجتمع والمسؤولين.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إن بناء مجالس الضواحي بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى يجسد ترجمة لسياسة حكومة الشارقة، ويقع ضمن الخطة التنموية للدائرة تجاه التطوير وسعيها الدؤوب للوصول إلى أرقى المستويات في مختلف أوجه الحياة ودورها في خدمة المواطنين، ويتم إنشاؤها بصور عمرانية إسلامية وعصرية، ويتم توزيع مرافقها بشكل يلبي عدة احتياجات وتتناسب مع مهامها والخدمات التي تعمل على تقديمها.

كما توفر البيئة المناسبة لما تقوم به مجالس الضواحي في نشر وتداول الثقافات الصحية والاستهلاكية والبيئية والسلوكية الواعية والمفيدة في المجتمع، وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين أفراد الحي، من خلال التقاء أهالي الضاحية بعضهم مع بعض وتعزيز التقارب فيما بينهم، ومناقشة ملاحظات ومقترحات أهالي الضاحية، ورصد ومتابعة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إمكانية استضافة مناسبات أهالي الضاحية من أفراح وأتراح.

وتفصيلاً، قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، يقع مجلس ضاحية الزبارة بجوار حديقة الزبارة ومصلى العيد في مدينة خورفكان ويمتد على مساحة 3600 متر مربع فيما تبلغ مساحة المبنى 1037 متر مربع، كما تم إنشاء أسوار ديكورية للمجلس على طول 256 متر وإنشاء 18 موقفاً للسيارات مع الملحق الخدمي وغرفة الحارس وغرف الخدمات.

وأضاف "تقوم الدائرة حالياً بإنشاء عدد من المشاريع لمجالس ضواحٍ تحت الإنشاء، وهي مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة كما جاري تجهيز أرض الموقع في كل من مجلس ضاحية السيوح والحمرية، كذلك جاري العمل على مبنى مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد".

وفي كلباء، يتم استخراج شهادات عدم الممانعة للبدء بإنشاء 3 مجالس ضواحي منها مجلس ضاحية حي البطين ومجلس ضاحية الطريف ومجلس ضاحية خور كلباء، أما في خورفكان، تقوم الدائرة بإنشاء مجلس حياوة كما تقوم الدائرة باستخراج شهادات عدم الممانعة لإنشاء مجلس اللؤلؤية".