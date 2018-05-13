بلدية الشارقة تفتتح مواقف وردية لموظفاتها

الشارقة 24:

انطلاقاً من التوجيهات السامية والرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالزراعة وزيادة الرقعة الخضراء، واتباع أفضل الطرق والممارسات والخبرات في هذا المجال، أطلق قطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة أول مشروع ريّ ذكي حكومي كمرحلة أولى، تهدف من خلاله البلدية تطويع الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي في مجالات عملها، بما يحقق رؤية واستراتيجية الدولة بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

حضر حفل إطلاق المشروع سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، ومساعدي المدير العام، ومدراء الإدارات وموظفي البلدية ولفيف من الحضور.

وأكد الطريفي، أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويأتي ضمن استراتيجية البلدية في مواكبة التطور التكنولوجي، والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالاتها بم يحقق رؤية الدولة، ويعزز من مسيرة التميز لدى البلدية، فهذا المشروع في مرحلته الأولى، تم إطلاقه من أمام مبنى بلدية مدينة الشارقة والمناطق المحيطة بالمبنى حيث تم ربطه بجسر البديع في الإمارة، بحيث يمكن التحكم بآلية الريّ، فمن خلال كبسة زر واحدة تعمل أنابيب الري في هذه المناطق عن طريق عمل البرمجة اللازمة، بحيث يتم استشعار الرطوبة والحرارة والبرودة مع إعطاء تنبيهات بأي تغير في المعايير التي تم ضبط المشروع عليها.

وأشار مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن فرق العمل بذلت جهوداً كبيرة خلال مراحل المشروع، وقد عكس بالفعل حجم التميز لدى موظفي البلدية، وحرصهم على تقديم الأفكار المبدعة لتطوير آلية العمل، والبحث عن أساليب وطرق ذات كفاءة عالية، فما تمتاز به إمارة الشارقة من تطور كبير وانتشار واسع للمسطحات الخضراء، يتطلب مواكبة كل هذه الطفرة النوعية من خلال اتباع أفضل الطرق والممارسات والخبرات، لتحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة، وها ما تقوم به البلدية من خلال تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل المعايير في العمل.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق أن مشروع الريّ الذكي جاء بهدف تطويع الذكاء الاصطناعي في مجال عمل قطاع الزراعة والبيئة، واتباع أفضل طرق الري الحديثة، حيث تم خلال المشروع تركيب أجهزة حساسات الري الذكية في أنظمة الري الآلية، وتم دفن حساس الرطوبة المصنوع من الستانلس ستيل على عمق 3-5 بوصة تحت منطقة انتشار الجذور في المسطحات الخضراء، ويعمل الجهاز على قياس نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة ودرجة التوصيل الكهربائي في التربة، وبهذا يوفر المشروع ما نسبته 55 % من مياه الريّ، وبالتالي فإن تقليل هذه النسبة يساهم في التقليل من الأمراض الفطرية للتربة، وأعفان الجذور، وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية، وهو ما ينتج عنه مسطح أخضر سليم خالي من الأمراض.

وأشار التفاق إلى أن الجهاز يقيس نسبة الرطوبة في التربة كل 10 دقائق، وعليه يمنع عملية الري الآلي إذا كانت الرطوبة عالية، ويسمح به في حال كانت الرطوبة منخفضة، وتعتبر بلدية مدينة الشارقة من أوائل البلديات التي بدأت في تطبيق أنظمة الريّ الذكيّة في أنظمة الريّ داخل المدن.

وعقب إطلاق المشروع افتتحت البلدية مقابل مبناها الرئيسي في منطقة المصلى، ساحة المواقف الوردية المخصصة لموظفات المبنى الرئيسي بالبلدية، حيث يأتي هذا المشروع في إطار التوجيهات الكريمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بتمكين المرأة وتوفير كامل الدعم لها، وضمن استراتيجية البلدية بتوفير كل التسهيلات لموظفيها، كما تضع نصب أعينها دائماً سعادة وراحة موظفاتها، وتحقيق أعلى درجات السلامة لهن، كما تحقق الأثر الإيجابي في نفوسهن من خلال تخصيص هذه المواقف خصوصاً بلونها الوردي.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن بلدية مدينة الشارقة تولي أهمية كبيرة بموظفيها جميعاً وتعمل على تحقيق أقصى درجات السعادة والراحة لهم للإنجاز والإبداع في العمل وتوفير البيئة المثالية.

وأشار إلى أنه تم تزويد المواقف بمظلات، وطلائها باللون الوردي، حرصاً من البلدية على تهيئة الأجواء المثالية للعمل، وتوفير عناصر الراحة لموظفاتها، لما يقمن به من جهد في العمل، وبالتالي توفير الوقت والجهد في البحث عن موقف.