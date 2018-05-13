سلطان بن أحمد يدشن مهرجان صير بونعير 2018

الشارقة 24:

افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس اللجنة العليا لمهرجان صيربونعير، السبت، فعاليات الدورة الـ 19 للمهرجان، الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، لمدة يوم واحد، تحت شعار "البحر حياتنا"، وشهد إقامة العديد من النشاطات الرياضية والتراثية والبيئية، إلى جانب القرية التراثية، والجولات البيئية الهادفة إلى تعريف الزوار والمشاركين على التنوع البيولوجي والبيئي الذي تزخر به جزيرة صير بونعير، وإطلاعهم على التراث الإماراتي.

وحضر افتتاح المهرجان، سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والعديد من مسؤولي المؤسسات والجهات المشاركة، والداعمة والراعية للمهرجان، مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وجمع من الحضور الذين شاركوا في الفعاليات المصاحبة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن أهمية مهرجان صير بونعير البيئي، تنبع من كونه يعمل على ترسيخ علاقة الأجيال المتعاقبة ببيئتها وتراثها، فضلاً عن كونه يمثل فرصة للاحتفاء بالطبيعة وإبراز إنجازات إمارة الشارقة، والقفزات التي حققتها في مجال المحافظة على البيئة، مستمدة ذلك من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى صيانة البيئة والمحافظة عليها.

وأضاف: أن مهرجان صير بونعير، يعكس ثقافة المجتمع الإماراتي، ومدى ارتباطه بالبحر، وأنشطته المختلفة، ويمثل الاحتفاء بهذه الثقافة تجسيداً واقعياً لمقولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن "من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل"، وبالتالي فإن كافة الأنشطة التي يشهدها المهرجان سنوياً، إنما هي تعبير عن مدى علاقتنا بالماضي، وحرصنا على صون تراث الأجداد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محمية جزيرة صير بونعير، تثبت أن الشارقة كانت ولا تزال موطناً آمناً للعديد من الحيوانات البحرية.

من جانبها، أشارت سعادة هنا سيف السويدي إلى أن المهرجان يعد بوابة مهمة للتعرف على كنوز جزيرة صير بونعير البيئية، وصرحت: "لطالما حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على التوجيه بضرورة زرع وترسيخ الثقافة البيئية في نفوس أبناء الوطن، ونشر الوعي بينهم حول المكونات البيئية التي تحتضنها الإمارة والمحافظة عليها، ويصب مهرجان صير بونعير في هذا الإطار، حيث نحرص سنوياً على تنظيمه لتعريف أهالي الإمارة وزوارها على ما تتضمنه الجزيرة من كنوز بيئية، لا سيما وأنها مدرجة منذ خمس سنوات ضمن الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة، "رامسار"، لكونها تعد واحدة من المعالم البيئية والحضارية المهمة في الشارقة والإمارات".

وأشارت السويدي إلى أن تزامن المهرجان مع فعاليات "عام زايد" يعد فرصة لإبراز جهود المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، البيئية، حيث إن ما نجنيه اليوم من تقدير دولي، إنما هو نتيجة للجهود التي بذلها الشيخ زايد، رحمه الله، في حماية البيئة، والتي شغلت حيزاً كبيراً من اهتمامه وتفكيره، وذلك لإيمانه بضرورة الجمع بين التنمية والبناء، والمحافظة على البيئة، ويمثل المهرجان فرصة لإبراز هذه الجهود، وتعريف الجميع بما قدمه للبيئة.

ونوهت هنا السويدي إلى أن المهرجان يلعب دوراً مهماً في الترويج السياحي للجزيرة، وما تتضمنه من أنشطة سياحية بيئية، وواصلت: "أهمية المهرجان تنطلق من كونه تحول إلى مناسبة سنوية ثابتة، لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة القانونية الخاصة بالبيئة، فضلاً عن كونه يعمل على إبراز ما تتضمنه جزيرة صير بونعير من تنوع بيئي وبيولوجي، إلى جانب مقتنيات أثرية يعود بعضها إلى أكثر من 3500 عام قبل الميلاد".

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أعلن في مداخلة هاتفية عبر قناة الشارقة الرياضية، عن إنشاء محطات استراحة في جزيرة صير بونعير، انطلاقاً من اهتمام سموه واهتمام حكومة الشارقة بالبيئة والطبيعة الموجودة في أراضي الإمارة.

وشهد المهرجان قيام فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية ونادي الشارقة للرياضات البحرية، بزراعة الشعاب المرجانية على شكل عبارة "سلطان الخير"، والتي أهداها المشاركون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، تقديراً لاهتمام سموه المستمر بحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعمه للجهود المبذولة في هذا الإطار.

وشمل المهرجان أيضاً افتتاح مركز صير بونعير للأبحاث البحرية، وذلك بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وتنظيم عدد من الجولات البيئية للجهات المشاركة في المهرجان وزواره، والتي لاقت إعجاب الحضور والمشاركين، وكذلك تنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات التراثية، والترفيهية، والمسابقات التراثية، على رأسها مسابقة صيد الأسماك والغوص قديماً، والبحث عن الدانة، مع عروض للحرف التراثية البحرية، وأخرى قدمتها الفرق الشعبية.

وجاء تنظيم هذه الدورة من المهرجان بالتعاون ما بين هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، وهي: هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقوات المسلحة، ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية، ونادي الشارقة للرياضات البحرية، ومعهد الشارقة للتراث،إلى جانب شركة تلال العقارية التي تولت رعاية المهرجان، وكذلك مؤسسة الشارقة للإعلام الراعي الإعلامي للمهرجان، وقناة دبي الرياضية، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.