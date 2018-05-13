نادي الشارقة للصحافة يحصر احتياجات القطاع بجلسة عصف ذهني

الشارقة 24:

تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، نظّم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأحد، جلسة عصف ذهني تفاعلية بحضور المسؤولين والأكاديميين والخبراء والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام.

حيث هدفت الجلسة التي عقدت في قاعة الدرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى التعرف على احتياجات العاملين والمتخصصين في القطاع، والخروج بمزيد من الأفكار المبتكرة التي تدعم مشاريع وفعاليات ومبادرات النادي الممتدة على مدار العام لخدمة العمل الصحفي والإعلامي.

وأكدت أسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، على أن الجلسة تأتي انطلاقاً من شراكة النادي مع مختلف المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع لتحقيق أهداف العمل الصحفي والإعلامي، ونوهت الجويعد إلى أن الأفكار والمبادرات المطروحة تنوعت في موضوعاتها، الأمر الذي من شأنه تكثيف جهود النادي كمنصة داعمة للمعرفة والتطور، وتعزيز مبادراته وفعالياته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لافتة إلى أن كافة المشاركات والأفكار سيتم توثيقها لتوظيفها في رسم البرامج القادمة للنادي.

وانخرط الحضور خلال الجلسة في تمارين ذهنية ومسابقات جماعية لتوليد الأفكار المبتكرة ضمن عدة مجالات رئيسية من بينها، وضع تصوّر عام للتوقعات حول برامج وخدمات النادي والتعرف على مقترحات إضافية لمزايا العضوية، والمبادرات التي يرى المشاركون أن تنفيذها سيساهم في دعم قطاع الصحافة والإعلام، مع حصر لأكثر الأحداث الصحفية والإعلامية تميزاً على مستوى العالم والتعرف على تجارب المشاركين في هذا الإطار.

وطرحت رندة طاهر، مستشارة التدريب الابتكاري، خلال إدارتها لجلسة العصف الذهني، العديد من التساؤلات التي تحفّز الأفكار المبتكرة في المجال الإعلامي وبالأخص الصحفي، بالإضافة إلى فتح المجال للحوار الجماعي حول المبادرات المطروحة لتحقيق الدعم المتواصل للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي.