"تطوير معايير العمل" تختتم فعاليات المهرجان الرياضي العمالي

الشارقة 24:

في إطار سعيها لتعزيز بيئة العمل، احتفلت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، الجمعة، باختتام فعاليات المهرجان الرياضي العمالي الأول، الذي جاء بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية لدى العمال، وتكريس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة بينهم، تحت شعار "إسعاد العمال بإمارة الشارقة"، وجاء تنظيم هذا المهرجان بالتعاون مع ملاعب مجلس الشارقة الرياضي، وشركة "بي اند بي" للخدمات الرياضية، حيث شهدت الفعاليات كل يوم جمعه إقبالاً واسعاً من شريحة العمال الذين تفاعلوا مع الفرق التي تنافست في كافة مسابقات المهرجان، منذ انطلاقه في 16 مارس الماضي.

في هذا السياق، أكد سعادة يوسف سالم القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن تنظيم مهرجانات مخصصة لفئة العمال، تعد فكرة إيجابية، تعكس ثقافة التسامح التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي، وقال: "الارتقاء بالإنسان، هدف استراتيجي تسعى هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، إلى تحقيقه، من خلال تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى ضرورة توفير الحياة الكريمة لمختلف شرائح المجتمع التي تعيش على أرض الشارقة، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان سموه بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس المجتمعات".

وأضاف سعادة سالم القصير: "لقد استطاع المهرجان الرياضي العمالي، أن يحقق جانباً من أهدافنا الاستراتيجية، الرامية إلى توفير بيئة عمل سعيدة وجاذبة لكافة العمال، بحيث يتمكنون عبر فعالياته إطلاق العنان لمواهبهم المختلفة، وسط أجواء تنافسية حقيقية، وبلا شك أن ارتفاع نسبة المشاركة فيه، إنما يحمل دليلاً قاطعاً على نجاح التجربة نفسها، وقابليتها للتطوير، بحيث يمكن أن تصبح نموذجاً يحتذى به، وهو ما نطمح إليه، بأن تتحول الشارقة إلى نموذج عالمي، وبيئة مثالية للعمال، قادرة على حفظ حقوقهم، وتزيد من مستوى الوعي لديهم".

وواصل القصير: "بلا شك أن ما حققته النسخة الأولى من المهرجان الرياضي من نجاح، إنما يشجعنا على المضي قدماً في إعادة تنظيمها وتوسيع فعالياتها، بحيث تشمل مستقبلاً ألعاباً أخرى، ومشاركة أوسع من قبل الجهات الحكومية والخاصة، لا سيما وأن مثل هذه المهرجانات، تعد سبيلاً لتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية بين العمال أنفسهم، وترفع من مستويات الثقة بينهم وبين أصحاب العمل".

واختتم القصير متوجها بالشكر إلى كل من دعم وساهم في إنجاح المهرجان في نسخته الأولى، ودعى كافة المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص الى المشاركة في النسخة الثانية المقبلة من المهرجان، لنشر ثقافة الرياضة بين العمال وتحسين مستوى معيشتهم.

من جهة أخرى، تم تتويج الفرق الفائزة في المهرجان العمالي الرياضي الأول، والذي شارك فيه نحو 74 فريق رياضي، تُمثل عدداً من الدوائر الحكومية في الشارقة، ومجموعة من شركات القطاع الخاص في الإمارة، كما شهدت فعاليات المهرجان، منافسة قوية بين كافة الفرق المشاركة في مباريات الكريكيت وكرة القدم والهوكي والسلة، والتي أقيمت على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، ومنتزه الشارقة الوطني على مدار شهرين تقريباً.

وخلال حفل الختام، قام سعادة سالم يوسف القصير، يرافقه سعادة إسماعيل علي البنا، رئيس اتحاد الإمارات للهوكي، وسعادة عتيق جمعة، الأمين السر ورئيس لجنة المنتخبات، بتكريم أفضل اللاعبين والإداريين والشركات، بالإضافة إلى تتويج فريق المدينة الجامعية، الفائز بالمركز الأول في منافسات الكريكيت، وفريق مطاعم صدف، الفائز في المركز الأول بمباريات كرة القدم، وفريق العربية للطيران، الفائز بالمركز الأول في مباريات رياضة الهوكي، التي نظمها المهرجان، تحت إشراف اتحاد الإمارات للهوكي، كما تم تتويج فريق مستشفى القرهود، الفائز بالمركز الأول في مباريات كرة السلة.