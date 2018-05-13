"موارد الشارقة" تنظم ورشة تعريفية عن برنامج "وفر"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة بإدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، بالتعاون مع بلدية الحمرية، ورشة تعريفية عن برنامج "وفر"، بهدف توسيع نطاق المعرفة لدى موظفي الحكومة بمزايا البرنامج، وما يقدمه من عروض وخصومات، من خلال اطلاع الموظفين بالبلدية والجهات الحكومية بمنطقة الحمرية على قائمة الخدمات والعروض المقدمة من الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج، والرد على جميع الاستفسارات ذات الصلة، وكذلك التعريف بمزايا التطبيق الذكي الخاص بالبرنامج.

حضر الورشة موظفي الجهات الحكومية ومنها: بلدية الحمرية، ومركز شرطة الحمرية، والمنطقة الحرة بالحمرية، ونادي سيدات الحمرية، مؤسسة الشارقة للفنون "مركز الحمرية للفنون"، دائرة الخدمات الاجتماعية، دائرة الموانئ البحرية والجمارك.

وشارك في الورشة 12 من الشركات الخاصة المنضمة إلى برنامج وفر، هي: المركز الميكانيكي للخليج العربي BMW، والشركة العربية للسيارات، وشركة شامل التجارية، ووكالة الشرق للسفريات والسياحة، وشركة القوارب الصفراء، وفندق باب القصر، وجولدين توليب الشارقة للشقق الفندقية، وصالون العروسة، وIMG عالم من المغامرات، ومركز بسمة الحياة لطب الأسنان، ومركز الدليل الطبي، ومجموعة صيدليات ميديسينا.