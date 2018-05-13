"المجلس الاستشاري" يبحث قانون تنظيم غرفة الشارقة

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأحد، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، رؤاها حول مشروع قانون إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ترأس الاجتماع سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إلى جانب أعضاء اللجنة، وناقش الاجتماع مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن تمت إحالته إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية واللجنة التشريعية للاستئناس برأيها في مواد المشرع.