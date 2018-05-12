هيئة "مطار الشارقة" تطلق هويتها الجديدة وتحتفي بموظفيها وشركائها

الشارقة 24:



نظمت هيئة مطار الشارقة الدولي الخميس، الحفل السنوي للموظفين والشركاء الاستراتيجيين في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار "رحلة إلى القمة"، تقديراً لجهودهم المتميزة، واحتفاءً بإنجازاتهم التي ساهمت في تعزيز مكانة المطار الاقليمية والعالمية، كما تم خلال الحفل إطلاق الشعار الجديد للمطار، وذلك بحضور سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وممثلي الجهات العاملة في المطار، والشركاء الاستراتيجيين، وموظفي هيئة مطار الشارقة الدولي.



وتهدف الهيئة من خلال هذا الحفل الذي تنظمه بشكل سنوي، لتوطيد العلاقات بين الموظفين والإدارة العامة، التي تحرص بدورها على تقديم كل الدعم الممكن لموظفيها، وتعمل بشكل دائم على تكريم المتميزين والمبدعين، من خلال سلسلة من الحوافز والجوائز ومراسم التكريم، التي تنظمها الهيئة على مدار العام.



وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلته آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة سعادة علي سالم المدفع، التي رحب فيها بالحضور، من موظفين وممثلين عن الجهات العاملة في المطار، مشيداً بروح الفريق الواحد التي ميزت فريق العمل في المطار، ومؤكداً على أهمية الإبداع في كافة جوانب العمل، بما يساعد في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تتطلع إلى الارتقاء بالإمارة في كافة المجالات، ثم كلمة سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ثم فيديو بعنوان رحلة إلى القمة تم خلاله استعراض أبرز الأرقام والإنجازات خلال العام الماضي، ثم عرض بالأضواء تم خلاله إطلاق الشعار الجديد للمطار، وتم الاختتام بفقرة التكريم.



وأعرب سعادة علي سالم المدفع، عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما اللا محدود في سبيل تطوير العمل بقطاع الطيران في الإمارة، وأبدى سعادته وفخره بموظفي هيئة مطار الشارقة الدولي وبإمكانياتهم وكفاءاتهم وقدراتهم التي تعد رأس المال الحقيقي والعامل الرئيسي لتطوير العمل في المطار، وتعزيز مكانته المرموقة بين المطارات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي، وكان لها الأثر الأكبر في حصول المطار على العديد من الجوائز الدولية.



وصرح سعادته: "يأتي هذا الحفل الذي يقام تحت شعار، رحلة إلى القمة، في إطارالحرص على تجسيد استراتيجيتنا المتعلقة بالموارد البشرية، والتي تعنى بإيجاد بيئة عمل محفزة ومستقرة، وتحرص على تعزيز التواصل البناء وترسيخ الروح الأسرية بين موظفي الهيئة، من مختلف المستويات الوظيفية، الأمر الذي يعزز النجاح الفردي والجماعي ويرتقي بالأداء العام للمطار".



وأضاف: يسعدنا بهذه المناسبة أن نعلن عن قيام هيئة مطار الشارقة الدولي، بتعزيز هوية مطار الشارقة الدولي، وذلك بإعادة إطلاق شعار المطار، وجعله علامة تجارية ديناميكية، حيث سيعرف المطار الآن بـ "مطار الشارقة"، وسيتم تحديث الشعار القديم إلى آخر جديد، يجسد إرث المطار وممتلكاته الأرضية والبحرية والجوية، كونه المطار الدولي الوحيد ذو الوجهة المجتمعية والمتصل لحدود كل إمارة في الدولة، مع إمكانية الوصول إليه من ثلاثة موانئ بحرية.



ومن جهته أثنى سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، على الجهود التي بذلت خلال العام الماضي، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات التي كان آخرها حصول المطار على شهاة الاعتماد العالمية في اجتياز المستوى الثالث في إدارة الانبعاثات الكربونية، واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها المطار خلال العام الماضي، بفضل تكاتف الجهود مشيراً إلى أن عدد المسافرين الذين استخدموا مطار الشارقة الدولي في 2017 بلغ 11.365 مليون مسافر، في حين سجل المطار 75.96 ألف حركة إقلاع وهبوط، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي يواجهها القطاع، حيث استفاد المطار من موقعه الجغرافي، وقربه من العديد من الموانئ البحرية في رفع حركة الشحن الجوي.



وأضاف سعادته أن هذه النجاحات التي حققها المطار خلال الفترة الماضية، جاءت نتيجة لجهود الهيئة التي ترتكز في خططها وبرامجها على توجيهات القيادة الحكيمة، في تحقيق السعادة للمسافرين والمتعاملين، من خلال الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المطار.



وشملت قائمة الشركاء الاستراتيجيين المكرمين كلاً من، دائرة الطيران المدني بالشارقة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، بلدية الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، العربية للطيران، وكالة مطار الشارقة للسفريات، شركة الشارقة لخدمات الطيران، ألفا لخدمات تموين الطائرات، السوق الحرة "ديوفري" الشارقة، قسم مراقبة جوازات منفذ مطار الشارقة الدولي، قسم شرطة المطار، مركز جمارك ركاب مطار الشارقة الدولي، مركز جمارك الشحن الجوي، جاما للطيران الخاص، شركة ساسكو الشارقة، "العربية للأنابيب"، الشركة البريطانية لوقود الطائرات، فلورا للضيافة، "جي سي ديكو" للإعلانات، كما تم خلال الحفل أيضاً تكريم الشركاء الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المحلية المختلفة ووكالات الأنباء.