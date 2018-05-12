"تخصيص الأراضي" تقر منح 326 قطعة أرض سكنية جديدة لمواطني الشارقة

الشارقة 24:



أقرت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي بالشارقة، برئاسة سعادة وليد فلاح المنصوري، منح 326 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن 17 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمقر دائرة التخطيط والمساحة.



وأكد سعادة وليد بن فلاح المنصوري، أن اللجنة قررت في هذا الاجتماع اعتماد 326 قطعة أرض لمواطني الشارقة في مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية كلباء وخورفكان ودبا الحصن ومدينة الحمرية، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، واعتذرت عن 17 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت كذلك اشتراطات تخصيص الأراضي وآلية توزيعها وسحبها.



وأوضح سعادته، أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.



كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة، والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة، وبما يساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف اللجنة.



حضر الاجتماع، عبد الله مطر تريم، نائب رئيس اللجنة، وعبد العزيز عبيد الحصان، وعبد الله سالم علي بن هويدن، وصالح حميد النقبي، والمهندس أيمن راشد النقبي، وسلطان محمد بوغانم، وإسماعيل سالم عبيد، وإبراهيم علي المليحي، و خليفة سعيد حليس، مقرر اللجنة.