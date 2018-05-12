بدور القاسمي: الإبداعات الأفريقية تستحق المزيد من اهتمام العالم

الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي تلقي كلمتها خلال منتدى اتحاد الناشرين الدوليين بنيجيريا

الشارقة 24:



نظم اتحاد الناشرين الدوليين، بالتعاون مع جمعية الناشرين النيجيريين، منتدى تفاعلياً الخميس، على هامش معرض نيجيريا الدولي للكتاب في مدينة لاغوس، أكبر مدن نيجيريا وغرب أفريقيا، والذي تختتم فعالياته السبت، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في عالم النشر، حيث سلط الضوء على التحديات الرئيسية والفرص التي يمكنها أن تلعب دوراً، بتشكيل مستقبل صناعة النشر في أفريقيا، بما في ذلك مساهماتها في سوق النشر الدولية والمنافسة على المستوى العالمي.



وفي كلمة ألقتها خلال مشاركتها في المنتدى، أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الناشرين الدوليين، أن لدى صناعة النشر الأفريقية إمكانات هائلة في المستقبل، بما في ذلك قدرتها على بناء جسور للتواصل الثقافي مع شعوب العالم الأخرى، واستثمارها في تنمية مجتمعاتها، والارتقاء بها نحو الأفضل للأجيال الحالية والمقبلة.



وركزت فعاليات المنتدى الذي أقيم في مدينة لاغوس، تحت شعار "النشر من أجل التنمية المستدامة - دور الناشرين في مستقبل أفريقيا"، على أهمية صناعة النشر الأفريقية، وضرورة دعمها لتلبية احتياجات سوق النشر العالمي، نظراً للاهتمام المتنامي من القراء في مختلف أنحاء العالم، بالبحث عن الكتب والأعمال الأدبية الأكثر تنوعاً، وحرصهم المتزايد وشغفهم بالتعرف على الثقافات والأفكار وأنماط الحياة السائدة في دول العالم الأخرى.



وأشارت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها أمام نخبة من المتحدثين الدوليين بالمنتدى، الذين يمثلون 76 جمعية ومؤسسة نشر من 65 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى أن إمكانيات سوق النشر أصبحت أكثر قدرة من قبل على تلبية احتياجات القراء الشباب، وصرحت: "تشكل الأسواق الناشئة 90 % من سكان العالم، ممن هم تحت سن الـ 30 عاماً، وتمتلك أفريقيا والشرق الأوسط أعلى نسبة، وهي لا تمثل قراء المستقبل فقط، بل أيضاً المواهب الناشئة التي ستسهم في صناعة النشر وترك بصماتها الخاصة في هذه الصناعة الحيوية".



وأضافت: "أعتقد أنها مجرد مسألة وقت حتى يتمكن هؤلاء الشباب، من تغيير وجه صناعة النشر العالمية، وليس لديّ أدنى شك أن صناعة النشر النيجيرية والأفريقية ستستفيد من هذه التحولات، وهذا ما لمسناه من مستوى المناقشات ونوعية الكتاب والمواهب الإبداعية القادمة من أفريقيا ونيجيريا، وأعتقد أن العالم يجب أن يمنح مزيداً من الاهتمام لما تنتجه أفريقيا من الأعمال الإبداعية، التي يستحق كتّابها منا الاحترام والتقدير والدعم".



وفي نهاية كلمتها بالمنتدى الذي سعى إلى إبراز أهمية قطاع النشر في تنمية الدول الأفريقيةk وتطور المجتمعات فيها، أعلنت الشيخة بدور القاسمي عن قبول اتحاد الناشرين الدوليين للعرض الذي تقدمت به جمعية الناشرين الكينيينk بإقامة المنتدى التفاعلي القادم حول التنمية المستدامة في أفريقيا، وعلاقتها بصناعة النشر، العام المقبل في العاصمة الكينية نيروبي.



وأقيم المنتدى بالتعاون مع عدد من الجهات الراعية، وهي مدينة الشارقة للنشر، ومعرض لندن للكتاب، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ومعرض فرانكفورت للكتاب، وجمعية الناشرين الأميركيين، وجمعية الناشرين النيجيريين، وجمعية الناشرين البريطانيين، وشركة إعمار العقارية، وخدمات الطيران الوطنية في نيجيريا.